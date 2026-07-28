MAGA проти Росії: чому прихильники Трампа раптом почали підтримувати Україну

MAGA, тобто протрампівське крило республіканців, обирає війну. Ціла низка блогерів MAGA змінює риторику. Якщо до виборів 2024 року вони активно виступали за припинення війни, то зараз так само активно виступають за її продовження.

У чому причина такого історичного "перевороту"? Тут важливою є хронологія подій.

У січні 2025 року РФ підписала угоду про стратегічне співробітництво з Іраном. Укладення угоди постійно відкладалося з ініціативи Москви. У Росії чекали, хто займе Білий дім після виборів. Навіть після виборчої перемоги Трампа восени 2024 року існувала ймовірність того, що його "не пустять" до Білого дому, використовуючи цілу низку юридичних механізмів.

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Але вже в січні 2025 року стало зрозуміло, що Трамп замінить Байдена на посаді президента і цей процес не зупинити.

17 січня Іран і РФ підписують угоду про співпрацю без пункту про військову взаємодопомогу (хоча спочатку Москва планувала підписати дві ідентичні угоди з Тегераном і Пхеньяном).

З КНДР угода містила пункт про військове співробітництво, з Іраном — ні. Тому що з КНДР США воювати не збиралися, а з Іраном — так. Тобто РФ намагалася налагодити дипломатичні відносини з Америкою шляхом послаблення свого іранського вектора.

Чому MAGA спочатку зайняла проросійську позицію? Це крило республіканців сподівалося "відірвати" РФ від Ірану в момент критично важливого протистояння США з Тегераном. Причому критично важливого і для Ізраїлю, з яким MAGA пов’язує спільна ідеологія протестантсько-юдаїстського синтезу.

Крім того, MAGA сподівалася за допомогою "українського компромісу" відірвати РФ від Китаю.

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Але навесні цього року всі ці конструкції виявилися вкрай сумнівними.

Уся стратегія MAGA полягала в тому, що Іран вдасться швидко перемогти (для цього РФ потрібно "вимкнути" на кілька місяців). А відхід РФ від Китаю у поєднанні з перемогою США на Близькому Сході та у Венесуелі змусить Китай капітулювати за допомогою "нафтової зашморги".

Тепер ситуація кардинально змінилася.

Для MAGA РФ була потрібна лише для проведення операції в Ірані, захисту Ізраїлю та успішного стримування Китаю. Саме в цій парадигмі формувався "український компроміс" частини республіканців. Але зараз війна з Іраном переходить у затяжний формат, і взаємодія РФ з Тегераном лише посилюється. Ба більше, Іран і РФ рухаються в бік формування моделі "загальної війни зі спільними супротивниками".

Що стосується відносин між РФ і Китаєм, то тут історична трансформація значно відійшла від звичного для США тренду. Монгольська імперія 2.0 перебуває на активній стадії трансформації, і Нова Євразійська реальність — це вже, найімовірніше, даність, аніж умоглядна конструкція.

РФ — це частина синоцентричної світової системи в межах Глобального Євразійського острова, Біла Орда. Внаслідок цього РФ перестає бути для MAGA геополітичним інструментом (саме інструментом, оскільки республіканці ніколи не розглядали Росію як союзника). У цій моделі США вступають у активну фазу протистояння з Іраном і Китаєм, союзником яких є РФ. Тобто, за законами жанру, США роблять ставку на посилення військового тиску на Росію з метою послаблення її участі в чотирикутнику РФ–Іран–Китай–КНДР.

Але є ще один висновок. Протистояння з будь-яким із учасників чотирикутника Росія–Іран–Китай–КНДР тепер потенційно означає війну не з одним супротивником, а з чотирма.

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