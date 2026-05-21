Перед нами формування тієї самої базової основи спільної геополітичної стратегії Китаю і РФ як боротьби із зустрічними західними стратегіями.

Стратегія Заходу — це "флангова євразійська мілітаризація" шляхом озброєння Японії та Німеччини і зміни їхньої пацифістської геополітичної парадигми.

Ця теза, до речі, прозвучала в межах 22 пунктів Меморандуму корпорації Палантір щодо допущеної Заходом помилки — надмірної демілітаризації Японії та Німеччини за підсумками Другої світової війни.

Тепер замість вирваних іклів і пазурів, Німеччині та Японії вставляють "титанові імпланти" у вигляді нової мілітаризації.

Флангова євразійська мілітаризація — це якоюсь мірою реінкарнація "духів минулого" — геополітичної диспозиції напередодні Другої світової війни.

Японія — чинник тихоокеанського стримування Китаю, а Німеччина — ядро європейського стримування Росії.

Щоправда, умови зараз істотно змінилися: Росія стала слабшою, а Китай, навпаки, сильнішим.

Тому геополітичні терези цієї конструкції переважуються в бік Тихоокеанського регіону. Саме там, а не в Європі й відбудуться основні події.

