Милитаризация Тихоокеанского региона: Китай объединяется с РФ, Германии и Японии поставят "титановые импланты"
В совместном заявлении Китая и РФ по итогам нынешних переговоров прозвучало одно примечательное заявление о "противостоянии надвигающейся милитаризации". О чем идет речь? Объясняет аналитик Алексей Кущ.
Перед нами формирование той самой базовой основы общей геополитической стратегии Китая и РФ в качестве борьбы со встречными западными стратегиями.
Стратегия Запада — это "фланговая евразийская милитаризация" за счет вооружения Японии и Германии и изменения их пацифистской геополитической парадигмы.
Данный тезис, кстати, прозвучал в рамках 22 пунктов Меморандума корпорации Палантир касательно допущенной Западом ошибки — чрезмерной демилитаризации Японии и Германии по итогам Второй мировой войны.
Теперь вместо вырванных клыков и когтей, Германии и Японии вставляют "титановые импланты" в виде новой милитаризации.
Фланговая евразийская милитаризация — это в какой-те мере реинкарнация "духов прошлого" — геополитической диспозиции накануне Второй мировой войны.
Япония — фактор тихоокеанского сдерживания Китая, а Германия — ядро европейского сдерживания России.
Правда условия сейчас существенно изменились: Россия стала слабее, а Китай, наоборот, сильнее.
Поэтому геополитические весы этой конструкции перевешиваются в сторону Тихоокеанского региона. Именно там, а не в Европе и произойдут основные события.
