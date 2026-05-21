Милитаризация Тихоокеанского региона: Китай объединяется с РФ, Германии и Японии поставят "титановые импланты"

Перед нами формирование той самой базовой основы общей геополитической стратегии Китая и РФ в качестве борьбы со встречными западными стратегиями.

Стратегия Запада — это "фланговая евразийская милитаризация" за счет вооружения Японии и Германии и изменения их пацифистской геополитической парадигмы.

Данный тезис, кстати, прозвучал в рамках 22 пунктов Меморандума корпорации Палантир касательно допущенной Западом ошибки — чрезмерной демилитаризации Японии и Германии по итогам Второй мировой войны.

Теперь вместо вырванных клыков и когтей, Германии и Японии вставляют "титановые импланты" в виде новой милитаризации.

Фланговая евразийская милитаризация — это в какой-те мере реинкарнация "духов прошлого" — геополитической диспозиции накануне Второй мировой войны.

Япония — фактор тихоокеанского сдерживания Китая, а Германия — ядро европейского сдерживания России.

Правда условия сейчас существенно изменились: Россия стала слабее, а Китай, наоборот, сильнее.

Поэтому геополитические весы этой конструкции перевешиваются в сторону Тихоокеанского региона. Именно там, а не в Европе и произойдут основные события.

