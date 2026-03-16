Хватит ли ума у Трампа: в какой ситуации США могут применить ядерное оружие против Ирана

По поводу применения ядерного оружия в войне с Ираном.

Тут важно уточнить.

Речь не идет о применении ТЯО "прямо сейчас" или в существующей военной парадигме. Применение ТЯО может произойти, если США и Израиль с помощью конвенциональных видов оружия не смогут добиться в Иране поставленных целей и ситуация выйдет из-под контроля.

Например, США критически важно будет завершить войну, а Иран будет упорствовать.

Действия Ирана будут наносить существенный ущерб геополитическому кластеру Ближнего Востока и это будет угрожать масштабным мировым кризисом. Ограниченная сухопутная операция потерпит неудачу и обернется большими потерями. Иран распространит войну на соседний Ирак и попытается дестабилизировать Иорданию. Иран попытается с помощью "грязной бомбы" атаковать Израиль.

Відео дня

Вот тогда, в новой парадигме войны, США столкнутся с выбором: концентрировать на Ближнем Востоке 500-тысячную группировку и допускать потери в 10-30 тысяч человек или применить ТЯО.

Точно такой же выбор у США был в войне с Японией: потратить еще год на штурм японский островов и 100-200 тысяч солдат или бомбить Хиросиму и Нагасаки. Кроме того, тогда ядерная атака США на Японию выполнила еще и роль некоего "послания" Сталину.

Важно

Если "ядерный паз" станет частью военной парадигмы на Ближнем Востоке, США могут использовать применение ТЯО в Иране еще и как как некое послание Путину, Си и Ким Чен Ыну. Особенно Ким Чен Ыну в контексте рисков новой эскалации между Китаем и Японией, в которой КНДР будет выполнять роль "ядерного прокси".

Так что не смотрите на гипотезу применения ТЯО в Иране линейно. Смотрите на это вероятное событие композитно.

Не нужно писать, что для применения ТЯО в Иране "нет целей". У ядерного оружия никогда не было и не будет "реальных целей".

ТЯО применяется для устрашения противника и слома его воли к сопротивлению. Это инструмент ужаса, а не реально рассчитанного удара. Это механизм глобальной паники и страха. А стратегическое ядерное оружие применяют для полного уничтожения противника, а не решения локальных задач.

Поэтому применение ТЯО США рассматривали как вероятное в ходе Корейской войны, хотя там тоже не было "реальных целей". Слава Богу, тогда хватило ума его не применить и завершить войну.

Риск применения ТЯО возникает еще и тогда, когда у ядерного государства "что-то пошло не так" и конвенциональная стратегия сопряжена с высокими потерями, а "отступать некуда".

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно