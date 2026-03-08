Спасет ли метро от ядерного удара: какие станции Киева могут выдержать ядерный взрыв

Ядерное оружие изменило мир в середине 20 века и заставило архитекторов больших городов думать о выживании под землей. Именно тогда многие станции метро начали строить на десятки метров в глубину — не только как транспорт, но и как потенциальные бомбоубежища. Фокус выяснил, действительно ли киевская подземка может спасти людей в случае атомного удара и какие станции имеют наибольшие шансы выдержать его последствия.

8 марта 1950 года мир окончательно вступил в новую эпоху — эпоху ядерного баланса. В тот день маршал СССР Климент Ворошилов официально заявил, что Советский Союз имеет собственную атомную бомбу. Заявление прозвучало как сигнал: монополия США на ядерное оружие завершилась, а мировая политика вошла в логику сдерживания и страха.

На самом деле первый советский ядерный взрыв произошел чуть раньше — 29 августа 1949 года на Семипалатинском полигоне в Казахстане. Там была испытана бомба РДС-1 мощностью около 22 килотонн в тротиловом эквиваленте — примерно такая же, как американская бомба "Fat Man", сброшенная на Нагасаки.

Для Запада это стало шоком. Американская разведка ожидала, что СССР сможет создать собственное атомное оружие только в середине 1950-х годов. Зато Советский Союз сделал это на несколько лет раньше — во многом благодаря масштабной мобилизации науки, промышленности и разведки.

Именно тогда начались ядерные гонки, которые определили архитектуру Холодной войны. Военные стратеги по обе стороны "железного занавеса" начали готовиться к сценарию, который еще недавно казался фантастикой: глобальной атомной войне.

И одним из главных вопросов для больших городов стал простой и одновременно страшный: где люди могут выжить при ядерном взрыве?

Метро как бункер: почему подземки строили так глубоко

В 1950-60-х годах в СССР метро строили не только как транспортную систему. Оно должно было выполнять еще одну функцию — массовое бомбоубежище на случай войны.

Именно поэтому многие станции в Киеве и Москве прокладывали очень глубоко под землей. Советские инженеры учитывали возможность мощных бомбардировок, а впоследствии и ядерной атаки.

Киевский метрополитен в этом смысле стал одним из самых "защищенных" в Европе. Некоторые его станции расположены на глубине более 50-100 метров, что значительно увеличивает шансы пережить взрывную волну или радиационное загрязнение.

Кроме того, многие станции оборудованы так называемыми гермозатворами — массивными металлическими дверями, которые могут герметично перекрывать входы и защищать от ударной волны или зараженного воздуха.

Какие станции метро Киева могут быть самыми безопасными

Киевский метрополитен строили в разгар Холодной войны — во времена, когда инженеры реально учитывали сценарий ядерной войны. Поэтому часть станций проектировалась не только как транспортные узлы, но и как потенциальные укрытия для населения. Особенно это касается станций глубокого залегания, где толща почвы и конструкция тоннелей могут значительно уменьшить влияние взрывной волны.

"Арсенальная": самая глубокая станция и потенциальное укрытие

Чаще всего в этом контексте вспоминают станцию "Арсенальная" — одну из самых глубоких станций метро в мире. Она расположена на глубине 105,5 метра, что делает ее одним из самых защищенных подземных сооружений столицы.

Станцию открыли в 1960 году, и ее строительство изначально учитывало стратегическое значение района рядом с правительственным кварталом. Платформа фактически встроена в гранитный массив, а над ней лежит толща породы около 70 метров, которая сама по себе является мощной естественной защитой.

По расчетам, такая конструкция способна выдержать ядерный взрыв мощностью до 40 килотонн — примерно вдвое сильнее бомбы, сброшенной на Хиросиму в 1945 году.

Однако главная особенность станции — не только ее глубина. В подземной инфраструктуре станции есть дополнительные тоннели и служебные проходы, которые в советское время строились как часть системы защиты на случай войны. По разным данным, один из них ведет к старому военному бункеру, другой — к архивному хранилищу, а третий — к резервной шахте.

Кроме того, станции глубокого залегания оборудованы массивными металлическими дверями, которые могут герметично перекрывать тоннели. Они рассчитаны на значительное давление и должны защищать людей от ударной волны и зараженного воздуха.

Впрочем, даже инженеры метро признают: точных открытых расчетов по выносливости станций в случае реального ядерного взрыва не существует. Безопасность зависит от многих факторов — мощности боеголовки, расстояния до эпицентра и технического состояния инфраструктуры на момент удара.

"Шулявская": глубокая станция индустриального района

Станция "Шулявская" относится к станциям глубокого залегания и расположена примерно на глубине около 90 метров. Ее открыли в 1963 году как часть первой очереди расширения киевского метрополитена на запад города.

Как и большинство станций этого периода, она проектировалась в условиях Холодной войны, когда подземку рассматривали не только как транспортную систему, но и как потенциальное укрытие для населения. Именно поэтому станции строили глубоко под землей, с толстыми железобетонными конструкциями и длинными эскалаторными тоннелями.

Глубина и массивная конструкция станции создают естественный барьер для ударной волны и обломков. В случае взрыва значительную часть энергии может поглотить толща грунта над станцией. Кроме того, станции этого типа имеют инженерные системы, которые позволяют герметизировать входы и частично защищать людей от зараженного воздуха.

Благодаря этим характеристикам "Шулявская" часто упоминается среди станций, которые теоретически могут обеспечить относительно высокий уровень защиты в случае масштабной техногенной или военной катастрофы.

"Вокзальная": транспортный узел и укрытие

Станция "Вокзальная" расположена на глубине примерно 42 метра. Она была открыта в 1960 году вместе с первой очередью киевского метро и стала одним из ключевых транспортных узлов столицы, ведь непосредственно соединяет метрополитен с Центральным железнодорожным вокзалом.

Хотя ее глубина меньше, чем у "Арсенальной" или "Шулявской", 42 метра под землей — это все равно значительная толща породы, которая способна существенно снизить влияние взрывной волны или обломков. Именно поэтому станция также может выполнять функцию укрытия.

При строительстве станции инженеры предусмотрели мощные железобетонные конструкции, которые должны выдерживать значительные нагрузки. Кроме того, как и на других станциях киевского метро, здесь установлены герметичные перегородки и технические системы, которые в случае необходимости позволяют изолировать подземное пространство.

Из-за своего расположения рядом с вокзалом станция может принять большое количество людей, что также делает ее важной частью системы укрытий в центре столицы.

Спасет ли метро от ядерного удара

Вопрос, может ли метро спасти от ядерного взрыва, не имеет однозначного ответа. Все зависит от нескольких факторов: мощности боеголовки, расстояния до эпицентра, глубины станции и технического состояния инфраструктуры.

Эксперты по гражданской защите объясняют: подземные сооружения могут значительно уменьшить последствия взрыва, но не гарантируют абсолютной безопасности, особенно если взрыв произойдет непосредственно над ними.

Наиболее опасным фактором ядерного взрыва является ударная волна. Именно она разрушает здания и инфраструктуру. Однако толща грунта над подземными сооружениями может значительно ослабить ее действие.

Глубокие станции метро — такие как "Арсенальная", "Золотые ворота", "Кловская" или "Печерская" — расположены на десятки метров под землей. Этот слой почвы и бетонные конструкции могут поглотить часть энергии взрыва.

Именно поэтому в городах Холодной войны метро часто рассматривали как массовое бомбоубежище.

Второй фактор — радиационное излучение и радиоактивные осадки.

После ядерного взрыва в атмосферу поднимается большое количество пыли и обломков, которые становятся радиоактивными и впоследствии оседают на землю. Именно эта так называемая радиоактивная пыль (fallout) представляет одну из самых больших опасностей для людей.

Подземные сооружения значительно уменьшают влияние радиации, поскольку толща почвы действует как естественный экран. По данным исследований гражданской обороны, 30-60 метров земли могут снизить уровень радиации в десятки или даже сотни раз.

Кроме того, на многих станциях метро предусмотрены системы герметизации и вентиляции, которые могут ограничить попадание зараженного воздуха внутрь.

Именно поэтому в большинстве инструкций по гражданской защите подземные сооружения — метро, тоннели или паркинги — считаются одними из лучших укрытий в городе.

Сколько людей может вместить киевское метро

Кроме защиты от взрыва и радиации, важным фактором является вместимость укрытия.

По оценкам городских властей, киевский метрополитен может принять до нескольких сотен тысяч человек одновременно. Во время полномасштабной войны России против Украины станции метро уже используются как укрытие во время воздушных тревог.

Самые большие станции способны вместить несколько десятков тысяч человек, особенно если люди размещаются не только на платформах, но и в переходах и эскалаторных тоннелях.

Во время массированных обстрелов тысячи киевлян проводили в метро по несколько часов или даже ночевали там, что фактически подтвердило его роль как элемента системы гражданской защиты.

Несмотря на все преимущества, метро не является полноценным ядерным бункером. Большинство станций не имеют автономных систем жизнеобеспечения, запасов воды или пищи на длительное время.

Поэтому в случае ядерной катастрофы метро может стать временным укрытием, которое позволит пережить опасный период после взрыва — первые часы, когда уровень радиации и ударной волны является максимальным.

