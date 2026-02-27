Спецоперация США в Афганистане: что скрывается за внезапным ударом Пакистана по талибам
Удар Пакистана по талибам и их ответ — не обычный региональный конфликт, утверждает аналитик Алексей Кущ. Он связывает это обострение с США, которые руками дружественного им пакистанского режима атакуют Афганистан, поддерживающий Иран — как раз в момент, когда готовится удар Америки по режиму аятолл…
Эскалация военных действий между Пакистаном и Афганистаном по линии Дюранда, которая является постколониальным рубцом на теле двух стран.
Почему именно сейчас?
Хотя военные действия между двумя странами время от времени возобновляются, нынешняя эскалация особая.
Как по интенсивности, так и по времени.
По сути, речь идет о превентивной атаке США силами Пакистана на талибов, для того, чтобы заблокировать их возможную поддержку Ирана в контексте ближайшей операции Америки и Израиля против Тегерана.
В более широком формате — это попытка превентивно не допустить потенциально возможное слияние в регионе двух фундаментализмов: шиитского и суннитского с ураном, обогащенным до 60%.
