Приближение мира: как события в Сирии предвещают окончание войны в Украине
Очередное обострение в Сирии приближает мир в Украине, уверен системный аналитик Алексей Кущ. Сейчас там разворачивается грандиозная геополитическая партия, и в итоге главное на территории Евразии будет происходить намного южнее Украины — а значит, полагает Кущ, наша война будет затухать.
События в Сирии, как ни странно это прозвучит, свидетельствуют о приближении мира в Украине.
"Мир-система после 01 ноября" и целая череда геополитических "разменов" — все это признаки перезагрузки глобальной системы сдерживаний и противовесов.
На сирийском примере мы видим механику запуска большого регионального проекта по формированию силовых векторов воздействия на весьма болезненных евразийских направлениях. Четырехугольник Северный Кавказ — Южный Кавказ — Центральная Азия — Южная Азия становится основной операционной зоной будущих мир-системных войн и конфликтов.
А Турция вполне может сыграть роль Германии времен двух мировых войн 20 столетия. Правда, Турция рассчитывает на победу.
Такой "германизации" Турции будет способствовать ряд факторов:
- демографический рост;
- дефицит критически важных ресурсов развития;
- исторический ресентимент по итогам распада Османской империи;
- сильная национальная идеология и свой исторический миф избранности.
Кстати, во время Первой мировой войны Турция была союзницей Германии.
Турция будет действовать с помощью прокси-сил, в первую очередь в виде нынешней Сирии.
Что такое сирийский халифатский проект?
Он стартовал сразу после знаменитого выступления аш-Шараа (Джулани) в мечети Омейядов в Дамаске. Мечеть Омейядов — это культовое сакральное сооружение арабского мира. По легенде, при строительстве мечети был найден глава Иоанн Креститель. Как известно, исламский пророк Яхья ибн Закарийя, упоминаемый в Коране 5 раз, отождествляется с библейским пророком Иоанном Крестителем. Согласно Корану, он был послан для подтверждения истинности мисии Исы ибн Марьям.
Иса — особо почитаемый пророк — расуль, то есть посланник Аллаха. Иса — утвердитель Таурата (Торы) и вестник нового закона — Инджиль (Евангелия). Иса отождествляется с христианским Иисусом Христом.
Также в этой мечети — могила величайшего полководца Салах ад-Дина, который отбил Иерусалим у крестоносцев.
Мечеть Омейядов в Дамаске построена омейядским халифом Валидом І или аль-Валидом ибн Абд аль-Маликом. Который осуществил максимальную территориальную экспансию Арабского халифата, захватив земли в Испании, Средней Азии и в долине Инда.
В общем, это лучшее место для начала нового халифатского проекта.
Нынешняя армия аш-Шараа — это штабная, штатная структура быстрого развертывания. Это когда есть штаб и кадровая сетка батальйонов, бригад и дивизий, которые в час Х очень быстро развертываются за счет динамичного кадрового наполнения.
То есть это халифатская армия "в зародыше". Там есть командиры — эмиры из Узбекистана, Таджикистана, Синцзян-Уйгурского района Китая, Казахстана, Чечни, Дагестана.
Сирия — это центр данного кластера "в зародыше", откуда "лучи" халифатского проекта могут пойти в Центральную и Южную Азию, Северный и Южный Кавказ, Синцзян-Уйгурский район Китая. Ядро очень быстро увеличится до размера всего "тела".Важно
Но это все внешняя сторона халифатского проекта.
Реальная — это "разрезание" вен-коммуникаций Китая в Евразии в виде многочисленных маршрутов Нового шелкового пути. То есть своеобразный ятаган по разрезанию Глобального Евразийского острова в составе Китая, РФ, Центральной Азии и Ирана.
Сам проект региональной кластерной перезагрузки будет происходить с помощью "пряника" — экономические проекты США в Центральной Азии и на Южном Кавказе (которые прямо сейчас активно запускаются при участии местных политических элит) и "кнута".
"Кнут" — это и есть халифатский проект.
До кнута, кстати, может и не дойти, если Китай и РФ не окажут сильного сопротивления продвижению проектов США в Центральной Азии и на Южном Кавказе.
Запуск такого масштабного "фронта" потребует от США и их союзников максимального вовлечения всех наличных геополитических ресурсов.
В рамках задачи "трех тел" (Европа, Ближний Восток, Индо-Тихоокеанский регион) происходит уникальное "слияние двух геополитических тел": Ближнего Востока и Индо-Тихоокеанского региона.
Усиление халифатского проекта усиливает давление на евразийские проекты Китая и ослабляет Пекин, а ослабление Китая — усиливает халифатский проект.
И если центр давления на Евразийский Глобальный остров смещается на юг, то огонь войны на севере будет постепенно затухать.
Почти "маятник Фуко".
