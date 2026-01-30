Приближение мира: как события в Сирии предвещают окончание войны в Украине

События в Сирии, как ни странно это прозвучит, свидетельствуют о приближении мира в Украине.

"Мир-система после 01 ноября" и целая череда геополитических "разменов" — все это признаки перезагрузки глобальной системы сдерживаний и противовесов.

На сирийском примере мы видим механику запуска большого регионального проекта по формированию силовых векторов воздействия на весьма болезненных евразийских направлениях. Четырехугольник Северный Кавказ — Южный Кавказ — Центральная Азия — Южная Азия становится основной операционной зоной будущих мир-системных войн и конфликтов.

А Турция вполне может сыграть роль Германии времен двух мировых войн 20 столетия. Правда, Турция рассчитывает на победу.

Такой "германизации" Турции будет способствовать ряд факторов:

демографический рост;

дефицит критически важных ресурсов развития;

исторический ресентимент по итогам распада Османской империи;

сильная национальная идеология и свой исторический миф избранности.

Кстати, во время Первой мировой войны Турция была союзницей Германии.

Турция будет действовать с помощью прокси-сил, в первую очередь в виде нынешней Сирии.

Что такое сирийский халифатский проект?

"Первое издание" халифата

Он стартовал сразу после знаменитого выступления аш-Шараа (Джулани) в мечети Омейядов в Дамаске. Мечеть Омейядов — это культовое сакральное сооружение арабского мира. По легенде, при строительстве мечети был найден глава Иоанн Креститель. Как известно, исламский пророк Яхья ибн Закарийя, упоминаемый в Коране 5 раз, отождествляется с библейским пророком Иоанном Крестителем. Согласно Корану, он был послан для подтверждения истинности мисии Исы ибн Марьям.

Иса — особо почитаемый пророк — расуль, то есть посланник Аллаха. Иса — утвердитель Таурата (Торы) и вестник нового закона — Инджиль (Евангелия). Иса отождествляется с христианским Иисусом Христом.

Также в этой мечети — могила величайшего полководца Салах ад-Дина, который отбил Иерусалим у крестоносцев.

Мечеть Омейядов в Дамаске построена омейядским халифом Валидом І или аль-Валидом ибн Абд аль-Маликом. Который осуществил максимальную территориальную экспансию Арабского халифата, захватив земли в Испании, Средней Азии и в долине Инда.

В общем, это лучшее место для начала нового халифатского проекта.

Нынешняя армия аш-Шараа — это штабная, штатная структура быстрого развертывания. Это когда есть штаб и кадровая сетка батальйонов, бригад и дивизий, которые в час Х очень быстро развертываются за счет динамичного кадрового наполнения.

То есть это халифатская армия "в зародыше". Там есть командиры — эмиры из Узбекистана, Таджикистана, Синцзян-Уйгурского района Китая, Казахстана, Чечни, Дагестана.

Сирия — это центр данного кластера "в зародыше", откуда "лучи" халифатского проекта могут пойти в Центральную и Южную Азию, Северный и Южный Кавказ, Синцзян-Уйгурский район Китая. Ядро очень быстро увеличится до размера всего "тела".

Но это все внешняя сторона халифатского проекта.

Реальная — это "разрезание" вен-коммуникаций Китая в Евразии в виде многочисленных маршрутов Нового шелкового пути. То есть своеобразный ятаган по разрезанию Глобального Евразийского острова в составе Китая, РФ, Центральной Азии и Ирана.

Сам проект региональной кластерной перезагрузки будет происходить с помощью "пряника" — экономические проекты США в Центральной Азии и на Южном Кавказе (которые прямо сейчас активно запускаются при участии местных политических элит) и "кнута".

"Кнут" — это и есть халифатский проект.

До кнута, кстати, может и не дойти, если Китай и РФ не окажут сильного сопротивления продвижению проектов США в Центральной Азии и на Южном Кавказе.

Запуск такого масштабного "фронта" потребует от США и их союзников максимального вовлечения всех наличных геополитических ресурсов.

В рамках задачи "трех тел" (Европа, Ближний Восток, Индо-Тихоокеанский регион) происходит уникальное "слияние двух геополитических тел": Ближнего Востока и Индо-Тихоокеанского региона.

Усиление халифатского проекта усиливает давление на евразийские проекты Китая и ослабляет Пекин, а ослабление Китая — усиливает халифатский проект.

И если центр давления на Евразийский Глобальный остров смещается на юг, то огонь войны на севере будет постепенно затухать.

Почти "маятник Фуко".

