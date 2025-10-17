Асимметричная война: как США в Афганистане бьют одновременно по Китаю и Ирану

Related video

Похоже, ситуация в Афганистане выходит на новый уровень эскалации.

Пока представители талибов вели переговоры в Дели о создании "объединенного комитета по развитию совместных индустриальных проектов", а также в Туркменистане по развитию проекта ТАПИ (газопровод из Туркменистана в Афганистан, Пакистан и Индию, плюс создание "сухого порта" в Тургунди на границе двух стран), Пакистан силами своих ВВС атаковал столицу Афганистана — Кабул.

Примечательно, что именно сегодня заработал железнодорожный коридор Афганистан — Иран и по нему пошли первые пассажирские поезда.

Несомненно, это уже новый "левел" эскалации, намного выше, чем просто боестолкновения на границе. Подобный уровень эскалации характерен для начала полномасштабной войны.

Похоже, США всерьез занялись рассечением оси Пекин — Кабул — Тегеран. А рассечь ее можно лишь ударом в сердцевину — то есть по Афганистану. Афганистан может стать новым эпицентром ассиметричного противостояния Китая и США.

Какое может быть развитие у данной ситуации?

Ультиматум талибам касательно нового размещения американской военной базы в Баграме. Если талибы отвергают его, может быть начата наземная операция, так как бомбить в Афганистане особо нечего. Но уже не силами сухопутной армии США, а силами армии Пакистана.

В таком случае нас ждет очередная афганская война, только на этот раз фундаменталистам в Кабуле будут помогать Китай и Индия одновременно. И, возможно, РФ.

История повторяется, но на этот раз с точностью до наоборот.

Для Пакистана это будет огромной авантюрой, но недаром его военная верхушка несколько раз за последние месяцы летала в Вашингтон и даже встречалась лично с Трампом.

Отношения Афганистана и Пакистана нельзя назвать безоблачными. Изначально, Афганистан не признал "линию Дюранда", которую между двумя странами начертили британцы.

Военные конфликты возникали и ранее. Афганистан поддерживал белуджей Пакистана, а Исламабад — фундаменталистов против светского правительства. Кроме того, Афганистан требовал автономии для пуштунов, проживающих в Пакистане, так как его Конституция предполагала создание такой административной единицы.

В ответ Пакистан сделал ставку на афганских фундаменталистов, таких как будущие лидеры моджахедов Гульбеддин Хекматияр и Ахмад Шах Масуд (культ которого сейчас развивается в Афганистане).

"Продавать" себя на геополитическом "рынке" Пакистану не впервой. Еще президент США Джимми Картер назвал Пакистан "фронтовым государством Холодной войны". Сейчас бы сказали — "фронтир". При Рональде Рейгане США передали Пакистану в обмен на косвенное участие в афганской войне суммарно 7,2 млрд долларов (огромная сумма по тем временам) и 40 истребителей F-16.

Похожие события происходят и сейчас. Кроме того, это еще и способ "оторвать" Пакистан от Китая (на самом деле — это главная цель происходящего).

Но для Пакистана подобная тактика несет огромные риски.

Во-первых, фактор белуджей, которых могут поддержать талибы.

Во-вторых, Афганистану будут совместно помогать Индия и Китай. А также с помощью добровольцев — Таджикистан. Плюс фактор РФ.

В-третьих, на территории Пакистана до сих пор размещается 3 млн беженцев из Афганистана, среди которых пакистанские военные регулярно проводят жесткие "зачистки". Это именно та среда, которая может "взорваться" в случае начала войны.

