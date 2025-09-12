Убийство Чарли Кирка — удар по Вэнсу: дойдет ли Америка до открытой гражданской войны

Related video

А вот и еще один "выстрел в Сараево". Вот только он может стать прологом не мировой войны, а гражданской.

На митинге в Юте убит Чарльз Джеймс Кирк — один из важнейших сторонников Трампа, MAGA и в перспективе — Джея Ди Вэнса.

Кирк — сооснователь и исполнительный директор студенческой организации Turning Point USA (TPUSA). Это как "комсомол" для MAGA.

Во время избирательной компании Трампа Кирк провел колоссальный тур по университетам США и мобилизовал республиканскую молодежь, а ведь демократы безраздельно доминировали в возрастной категории до 30 лет.

2 млрд просмотров в рамках тура "Вам промывают мозги". Один из важнейших вкладов в победу Трампа в 2024 году.

Противостояние глобалистов и суверенистов обостряется. На этот раз — в США.

Кирк должен был стать одним из столпов будущей избирательной кампании Вэнса.

Тут стоит понимать, что надежда американских суверенистов — это не Трамп. Трамп — предтеча, таран. А долгосрочным лидером суверенистов должен стать именно Вэнс, если он сможет победить на выборах после нынешней каденции Трампа и занять Белый Дом в периоде 2028–2036.

Именно в этот период может по-настоящему завершиться первый этап мир-системных войн. Или разгореться с новой силой, если Вэнс и республиканцы проиграют.

В общем, американской "технологической Спарте" Вэнса сейчас нужно беречь намного лучше, чем наследника императора Австро-Венгерской империи.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

