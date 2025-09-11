Убийство Чарли Кирка: что говорил соратник Трампа об Украине и войне с РФ

В американском штате Юта во время дебатов выстрелом в шею был застрелен праворадикальный активист и соратник президента США Дональда Трампа — Чарли Кирк.

Related video

Фокус собрал самые известные цитаты и высказывания Чарли Кирка об Украине, его позицию по поддержке ВСУ и войне с Россией.

Осенью 2023 года Чарли Кирк призвал американских чиновников сократить расходы на помощь украинской армии.

"Для обычных людей просто неприемлемо тратить 2 триллиона долларов, которых у вас нет, на войны, которые вы не можете выиграть, защищая людей, которые вам не принадлежат, тогда как у вас вторгаются люди, которых мы не знаем. Сократите расходы. Покончите с беспорядком в Украине...", — отмечал в одном из своих сообщений Кирк.

Пост Кирка о 2 трлн долларов Фото: X / Центр протидії корупції

Он также заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский — гангстер, который держит Европу в заложниках.

Посты Кирка о Зеленском Посты Кирка о Зеленском

Кроме того, Кирк называл контрнаступление украинских войск "худшей тайной во всем мире".

Пост Кирка о контрнаступлении ВСУ Фото: ЦПД

В январе 2025 года, когда на посту президента США еще находился Джо Байден, а в Южной Калифорнии бушевали масштабные лесные пожары, Кирк снова возмутился выделением средств из американского бюджета Украине.

"Когда вы посылаете 150 миллиардов долларов в Украину, не удивляйтесь, когда ваша страна горит, а вашим лидерам безразлично", — отметил Кирк.

Пост Кирка о пожарах в Южной Калифорнии Фото: ЦПД

В то же время, как сообщил украинский журналист Андрей Цаплиенко, Чарли Кирк называл восточную часть Украины "исторически российской территорией", а Зеленского — "незаконно избранным президентом".

Напомним, 10 сентября Дональд Трамп сообщил, что в больнице умер его соратник Чарли Кирк.

В этот же день в США во время дебатов подстрелили соратника Трампа Чарли Кирка.

Фокус также писал о том, что полиция задержала не того, кто стрелял в Чарли Кирка.