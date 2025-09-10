Покушение на Чарли Кирка: полиция задержала не того, кто стрелял в политика, что известно

В американском штате Юта во время выступления на мероприятии в университете в шею был ранен праворадикальный активист и соратник президент США Дональда Трампа — Чарли Кирк. Сейчас он находится в реанимации, а администрация университета, где проходило мероприятие, утверждает, что полиция задержала не того, кто стрелял в активиста.

По словам представителя университета Скотта Троттера, полиция установила, что лицо, которое задержали после стрельбы, на самом деле не было стрелком, пишет NYT.

Это же подтверждают источники AP.

"Лицо, задержанное после того, как Чарли Кирк был застрелен в Юте, не считается подозреваемым в стрельбе", — говорится в сообщении агентства.

Ранее университет сообщал, что подозреваемый находится под стражей. По имеющимся данным, злоумышленник стрелял с расстояния более 180 метров.

По предварительным данным, покушение на Чарли Кирка совершил Майкл Маллинсон — член Демократической партии в штате Юта, сообщает Fox News.

Журналист Глен Бек заявил, что состояние Чарли Кирка стабилизировалось и призвал молиться за его исцеление.

Агентство Associated Press отметило, что представитель правоохранительных органов, ознакомленный с обстоятельствами стрельбы, сообщил, что Кирк находится на лечении и его состояние критическое.

В то же время Дональд Трамп написал, что состояние Кирка "выглядит очень плохим".

Официального подтверждения от семьи или организации, которую он возглавляет, о смерти Чарли Кирка пока нет.

Журналисты NYT связались с посетителем мероприятия, на котором произошла стрельба. Мужчина по имени Эндрю Пискадло вспомнил, что Чарли Кирк отвечал на вопросы о подозреваемых в массовых убийствах трансгендеров в момент, когда его застрелили. По словам Пискадло, стрельба произошла через несколько минут после начала программы.

Полицейские сейчас обходят здания и выводят людей с территории университета. Дороги к университету закрыты, сообщили в университете.

Чарли Кирк — генеральный директор и соучредитель консервативной молодежной организации Turning Point USA.

