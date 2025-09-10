Замах на Чарлі Кірка: поліція затримала не того, хто стріляв у політика, що відомо

В американському штаті Юта під час виступу на заході в університеті у шию був поранений праворадикальний активіст та соратник президент США Дональда Трампа — Чарлі Кірк. Наразі він перебуває в реанімації, а адміністрація університету, де проходив захід, стверджує, що поліція затримала не того, хто стріляв в активіста.

За словами речника університету Скотта Троттера, поліція встановила, що особа, яку затримали після стрілянини, насправді не була стрільцем, пише NYT.

Це ж підтверджують джерела AP.

"Особа, затримана після того, як Чарлі Кірк був застрелений в Юті, не вважається підозрюваним у стрілянині", — йдеться у повідомленні агентства.

Раніше університет повідомляв, що підозрюваний перебуває під вартою. За наявними даними, зловмисник стріляв з відстані понад 180 метрів.

За попередніми даними, замах на Чарлі Кірка скоїв Майкл Маллінсон — член Демократичної партії у штаті Юта, повідомляє Fox News.

Журналіст Глен Бек заявив, що стан Чарлі Кірка стабілізувався та закликав молитись за його зцілення.

Агентство Associated Press зазначило, що представник правоохоронних органів, ознайомлений з обставинами стрілянини, повідомив, що Кірк перебуває на лікуванні і його стан критичний.

Водночас Дональд Трамп написав, що стан Кірка "виглядає дуже поганим".

Офіційного підтвердження від родини чи організації, яку він очолює, щодо смерті Чарлі Кірка наразі немає.

Журналісти NYT зв'язались з відвідувачем заходу, на якому сталась стрілянина. Чоловік на ім'я Ендрю Піскадло згадав, що Чарлі Кірк відповідав на запитання про підозрюваних у масових вбивствах трансгендерів у момент, як його застрелили. За словами Піскадло, стрілянина сталася через кілька хвилин після початку програми.

Поліцейські наразі обходять будівлі і виводять людей з території університету. Дороги до університету закриті, повідомили в університеті.

Чарлі Кірк — генеральний директор і співзасновник консервативної молодіжної організації Turning Point USA.

