Стрілянина у США: соратника Трампа підстрелили під час дебатів (відео)

В американському штаті Юта на політичних дебатах стріляли у впливового праворадикального активіста Чарлі Кірка. Соратник Дональда Трампа в критичному стані, його поранили в шию.

Related video

На відео з соцмереж видно, як у Кірка стріляють під час його виступу у дворі Університету долини Юти. Кірк виступав у рамках туру "The American Comeback Tour".

Невідомий відкрив вогонь по Чарлі Кірку під час заходу. Частина ЗМІ писали, що соратника президента США Дональда Трампа застрелили, але канал FOX News зазначає, що Кірка госпіталізували з вогнепальним пораненням.

За попередньою інформацією, силовики затримали снайпера, який відкрив вогонь по Чарлі Кірку. Активіст і блогер перебуває в критичному стані, оскільки його поранили в шию.

Трамп і віцепрезидент США Джей Ді Венс закликали молитися за життя Кірка.

"Відмінний хлопець від початку до кінця. Хай благословить його Бог", — відреагував Трамп у своїй мережі Truth Social.

Також з 'явилися кадри з Кірком, ймовірно, до початку його виступу на заході в Університеті Юти. На кадрах він кидає фанатам кепки.

У Чарлі Кірка стріляли: чим він відомий?

Чарлі Кірк — 31-річний політичний активіст, блогер і ведучий подкасту The Charlie Kirk Show. Він підтримує ідеї Республіканської партії США та захищає консервативні погляди.

Кірк заснував некомерційну організацію Turning Point USA, яка поширює консервативні ідеї серед студентів в американських ВНЗ. У нього 5,2 мільйона підписників у соцмережі X і 7,3 мільйона — у TikTok.

Також він критикував "ліберальні" ідеї та закликав припинити фінансову допомогу Україні. Кірк є затятим прихильником Дональда Трампа. Активіст одружений, у нього є двоє дітей.

Нагадаємо, у США 34-річний афроамериканець Декарлос Браун убив українську біженку Ірину Заруцьку. Сестра вбивці стверджує, що він страждав на шизофренію.

USA Today раніше писало про вбивство зірки репу Тупака Шакура. Шон Комбс (P. Diddy) міг заплатити вбивці 1 млн доларів.