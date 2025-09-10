"Вона читала мої думки": убивця українки Ірини Заруцької зізнався, чому вдарив її ножем

Декарлос Браун-молодший, який зарізав біженку з України в трамваї міста Шарлотт у штаті Північна Кароліна, зізнався своїй сестрі, чому напав на дівчину. За словами Декарлоса, його контролювали чужорідні "матеріали", які уряд "впровадив у його мозок".

34-річний Декарлос Браун, який убив українську біженку Ірину Заруцьку, вперше дав свідчення з в'язниці. Його сестра Трейсі Браун надала запис телефонної розмови і поговорила з журналістами, пише Daily Mail.

Убивство Ірини Заруцької потрясло весь світ

На кадрах відеоспостереження з вагона швидкісного трамвая видно, як 34-річний Декарлос Браун нападає ззаду на 23-річну Ірину Заруцьку, коли вона сиділа і гортала новини на телефоні в трамваї, що проїжджав через Шарлотт 22 серпня.

Тепер його сестра Трейсі Браун, 33 роки, поділилася шокуючим аудіозаписом телефонної розмови з Брауном, що відбулася через шість днів після його арешту. У цьому записі він розповів, про що думав, коли здійснив цю криваву атаку.

На записі чути, як 34-річний чоловік, який страждає на шизофренію, говорить своїй сестрі, що, на його думку, уряд впровадив у його мозок чужорідні "матеріали", і вони контролювали його дії, коли він напав на Ірину з ножем.

"Я поранив руку, коли вдарив її ножем. Я навіть не знаю цю жінку. Я взагалі ні слова не сказав цій жінці. Страшно, правда? Навіщо комусь різати когось без причини?", — каже Декарлос своїй сестрі.

Він додав, що хоче, щоб поліція "досліджувала матеріали", які його "контролювали", водночас говорячи про себе в третій особі.

Трейсі розповіла журналістам, що ходила до брата до в'язниці минулого тижня і в них відбулася емоційна розмова.

"Чому з усіх людей саме вона? — запитала Трейсі брата. — Вона з України, я просто намагаюся зрозуміти, чому саме вона?"

Ірина Заруцька була вбита, коли поверталася з роботи

"Вони просто накинулися на неї, ось що сталося, — відповів Декарлос. — Той, хто працював із цими матеріалами, накинувся на неї. Ось і все. Тепер їм дійсно потрібно розслідувати, якого впливу зазнало моє тіло... Тепер їм потрібно провести розслідування і з'ясувати, хто був мотивом події".

Трейсі, яка живе в Шарлотт і працює кур'єром Amazon, також запитала свого брата, куди він прямував у цій фатальній подорожі на трамваї.

"Я їхав у центр міста, в лікарню, щоб сказати їм... що я намагаюся позбутися цього матеріалу... щоб перестати божеволіти", — відповів Декарлос Браун.

Трейсі сказала, що коли відвідувала брата у в'язниці, то знову запитала його, чому він напав на Ірину Заруцьку і Декарлос відповів їй, що Ірина "читала його думки".

Декарлос Браун убив Ірину Заруцьку, бо вона нібито "читала його думки"

Трейсі твердо переконана, що йому не слід було перебувати на вулицях. За її словами, Декарлос Браун кілька разів намагався потрапити в лікарню, оскільки його психічне здоров'я погіршилося до критичної точки, але медики продовжували виписувати його лише через 24 години.

"Я буду чесна. Я нікого не звинувачую в його вчинках, крім держави. Я звинувачую державу за те, що вона не дозволила йому звернутися по допомогу. Коли до вас звертаються по допомогу психічно хворі люди, ви проводите тести і ясно бачите, що маєте справу з психозом у гострій формі, ви не дозволяєте їм повертатися в суспільство. Він становив велику небезпеку. Він був несповна розуму. Він не був безпечним для суспільства. А тепер загинула невинна жінка. Він просив і кричав про допомогу, але ніхто його не чув і не сприймав серйозно. Його психічний розлад досяг того ступеня, що змусив його вчинити огидний злочин", — сказала Трейсі.

Браун також кілька разів набирав номер 911 і прямо заявив поліцейським, що, на його думку, його мозком керує мікрочіп.

Останній зафіксований випадок стався 19 січня, коли його заарештували за "неправомірне використання системи 911" після того, як він зателефонував за номером екстреної служби і вимагав, щоб поліцейські досліджували "штучний матеріал, який перебуває в його тілі", але поліція заявила, що його проблема має медичний характер і що вони більше нічого не можуть зробити.

Браун провів більшу частину свого життя у в'язниці. Він відсидів п'ять років за збройне пограбування 2014 року і вийшов на свободу у вересні 2020 року, після чого швидко повернувся до злочинної діяльності.

Ще одна можливість прибрати Брауна з вулиць з'явилася, коли мировому судді Терезі Стоукс на слуханні 21 січня повідомили про цю справу, але вона надала йому безготівкову заставу під "письмову обіцянку", що він повернеться до суду.

Трейсі розповіла, що суддя через суд призначила Декарлосу психіатричну експертизу, але її проведення відклали на півтора року.

За її словами, вона, Декарлос і їхній брат зростали в прийомних сім'ях, оскільки їхній вітчим їх бив. Але вони завжди були близькими.

Ірина Заруцька — що відомо про українську біженку, вбиту в США

Ірина Заруцька виїхала з України 2022 року "в пошуках безпеки від війни", як повідомила її сім'я на сторінці GoFundMe.

Ірину Заруцьку було вбито у США Фото: Соцсети

Її сім'я повідомила, що до переїзду в США Ірина закінчила київський коледж "Синергія" за спеціальністю "Мистецтво і реставрація".

"Вона щедро ділилася своєю творчістю, обдаровуючи сім'ю і друзів своїми творами мистецтва", — написали в некролозі.

Сім'я Ірини додала, що вона "дуже любить тварин" і мріє стати помічником ветеринара.

Тим часом Ірина працювала в піцерії Zepeddie's на півдні Шарлотт, щоб оплачувати рахунки, і паралельно вчилася водити машину, щоб здобути незалежність.

На кадрах відеоспостереження, що зафіксували її останні хвилини життя 22 серпня, видно, що вона одягнена в скромну робочу уніформу — довгі штани, чорну футболку і кепку з логотипом Zepeddie. Того дня вона поверталася з ресторану близько 22:00, коли Декарлос напав на неї з ножем.

Зараз Декарлос Браун утримується у в'язниці округу Мекленбург до судового засідання, яке відбудеться наприкінці вересня.

Нагадаємо, якщо суд визнає Декарлоса Брауна винним у федеральному злочині, йому може загрожувати смертна кара. При цьому в Північній Кароліні страти не проводилися майже десять років.

Фокус також писав про скандал, який розгорівся, коли виявилося, що на сторінках, присвячених збору коштів GoFundMe, збирають гроші для Декарлоса Брауна, тому що "це допомагає боротися з расизмом і упередженістю щодо нашого народу". Після скарг ці сторінки було видалено.