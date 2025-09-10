"Она читала мои мысли": убийца украинки Ирины Заруцкой признался, почему ударил ее ножом

Декарлос Браун-младший, который зарезал беженку из Украины в трамвае города Шарлотт в штате Северная Каролина, признался своей сестре, почему напал на девушку. По словам Декарлоса, его контролировали инородные "материалы", которые правительство "внедрило в его мозг".

34-летний Декарлос Браун, убивший украинскую беженку Ирину Заруцкую, впервые дал показания из тюрьмы. Его сестра Трейси Браун предоставила запись телефонного разговора и поговорила с журналистами, пишет Daily Mail.

Убийство Ирины Заруцкой потрясло весь мир

На кадрах видеонаблюдения из вагона скоростного трамвая видно, как 34-летний Декарлос Браун нападает сзади на 23-летнюю Ирину Заруцкую, когда она сидела и листала новости на телефоне в трамвае, проезжавшем через Шарлотт 22 августа.

Теперь его сестра Трейси Браун, 33 года, поделилась с шокирующей аудиозаписью телефонного разговора с Брауном, состоявшегося через шесть дней после его ареста. В этой записи он рассказал, о чем думал, когда совершил эту кровавую атаку.

На записи слышно, как 34-летний мужчина, страдающий шизофренией, говорит своей сестре, что, по его мнению, правительство внедрило в его мозг инородные "материалы", и они контролировали его действия, когда он напал на Ирину с ножом.

"Я поранил руку, когда ударил ее ножом. Я даже не знаю эту женщину. Я вообще ни слова не сказал этой женщине. Страшно, правда? Зачем кому-то резать кого-то без причины?", — говорит Декарлос своей сестре.

Он добавил, что хочет, чтобы полиция "исследовала материалы", которые его "контролировали", при этом говоря о себе в третьем лице.

Трейси рассказала журналистам, что ходила к брату в тюрьму на прошлой неделе и у них состоялся эмоциональный разговор.

"Почему из всех людей именно она? — спросила Трейси брата. — Она из Украины, я просто пытаюсь понять, почему именно она?"

Ирина Заруцкая была убита, когда возвращалась с работы

"Они просто набросились на нее, вот что произошло, — ответил Декарлос. — Тот, кто работал с этими материалами, набросился на нее. Вот и все. Теперь им действительно нужно расследовать, какому воздействию подверглось мое тело… Теперь им нужно провести расследование и выяснить, кто был мотивом произошедшего".

Трейси, которая живет в Шарлотт и работает курьером Amazon, также спросила своего брата, куда он направлялся в этом роковом путешествии на трамвае.

"Я ехал в центр города, в больницу, чтобы сказать им… что я пытаюсь избавиться от этого материала… чтобы перестать сходить с ума", — ответил Декарлос Браун.

Трейси сказала, что когда навещала брата в тюрьме, то снова спросила его, почему он напал на Ирину Заруцкую и Декарлос ответил ей, что Ирина "читала его мысли".

Декарлос Браун убил Ирину Заруцкую, потому что она якобы "читала его мысли"

Трейси твердо убеждена, что ему не следовало находиться на улицах. По ее словам, Декарлос Браун несколько раз пытался попасть в больницу, поскольку его психическое здоровье ухудшилось до критической точки, но медики продолжали выписывать его спустя всего 24 часа.

"Я буду честна. Я никого не виню в его поступках, кроме государства. Я виню государство за то, что оно не позволило ему обратиться за помощью. Когда к вам обращаются за помощью психически больные люди, вы проводите тесты и ясно видите, что имеете дело с психозом в острой форме, вы не позволяете им возвращаться в общество. Он представлял большую опасность. Он был не в своем уме. Он не был безопасен для общества. А теперь погибла невинная женщина. Он просил и кричал о помощи, но никто его не слышал и не воспринимал всерьез. Его психическое расстройство достигло той степени, что заставило его совершить отвратительное преступление", — сказала Трейси.

Браун также несколько раз набирал номер 911 и прямо заявил полицейским, что, по его мнению, его мозгом управляет микрочип.

Последний зафиксированный случай произошел 19 января, когда его арестовали за "неправомерное использование системы 911" после того, как он позвонил по номеру экстренной службы и требовал, чтобы полицейские исследовали "искусственный материал, находящийся в его теле", но полиция заявила, что его проблема носит медицинский характер и что они больше ничего не могут сделать.

Браун провел большую часть своей жизни в тюрьме. Он отсидел пять лет за вооруженное ограбление в 2014 году и вышел на свободу в сентябре 2020 года, после чего быстро вернулся к преступной деятельности.

Еще одна возможность убрать Брауна с улиц представилась, когда мировому судье Терезе Стоукс на слушании 21 января сообщили об этом деле, но она предоставила ему безналичный залог под "письменное обещание", что он вернется в суд.

Трейси рассказала, что судья через суд назначила Декарлосу психиатрическую экспертизу, но ее проведение отложили на полтора года.

По ее словам, она, Декарлос и их брат росли в приемных семьях, так как их отчим их избивал. Но они всегда были близки.

Ирина Заруцкая – что известно о украинской беженке, убитой в США

Ирина Заруцкая уехала из Украины в 2022 году "в поисках безопасности от войны", как сообщила ее семья на странице GoFundMe.

Ирина Заруцкая была убита в США

Ее семья сообщила, что до переезда в США Ирина окончила киевский колледж "Синергия" по специальности "Искусство и реставрация".

"Она щедро делилась своим творчеством, одаривая семью и друзей своими произведениями искусства", — написали в некрологе.

Семья Ирины добавила, что она "очень любит животных" и мечтает стать помощником ветеринара.

Тем временем Ирина работала в пиццерии Zepeddie's на юге Шарлотт, чтобы оплачивать счета, и параллельно училась водить машину, чтобы обрести независимость.

На кадрах видеонаблюдения, запечатлевших ее последние минуты жизни 22 августа, видно, что она одета в скромную рабочую униформу — длинные брюки, черную футболку и кепку с логотипом Zepeddie. В тот день она возвращалась из ресторана около 22:00, когда Декарлос напал на нее с ножом.

Сейчас Декарлос Браун содержится в тюрьме округа Мекленбург до судебного заседания, которое состоится в конце сентября.

Напомним, если суд признает Декарлоса Брауна виновным в федеральном преступлении, ему может грозить смертная казнь. При этом в Северной Каролине казни не проводились почти десять лет.

Фокус также писал о скандале, который разгорелся, когда оказалось, что на страницах, посвященных сбору средств GoFundMe, собирают деньги для Декарлоса Брауна, потому что "это помогает бороться с расизмом и предвзятостью в отношении нашего народа". После жалоб эти страницы были удалены.