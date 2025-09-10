Убийце украинской беженки грозит смертная казнь: семья погибшей впервые высказалась

Семья украинской беженки, которую смертельно ранили ножом в поезде в США, нарушила молчание и обратилась к общественности. Подозреваемому в убийстве 23-летней Ирины Заруцкой, которая выехала из Украины после начала полномасштабного вторжения, может грозить самое суровое наказание.

Как сообщает Daily Star, американские правоохранители предъявили обвинения Декарлосу Брауну-младшему. Его подозревают в том, что он напал на украинку в пригородном поезде South End в Шарлотте, штат Северная Каролина. Нападение, которое зафиксировала камера наблюдения, вероятно было случайным.

Если суд признает Брауна виновным в федеральном преступлении, ему может грозить смертная казнь. При этом в Северной Каролине казни не проводились почти десять лет.

Генеральный прокурор Пэм Бонди заявила: "Ирина Заруцкая была молодой женщиной, которая жила американской мечтой, — ее ужасное убийство является прямым следствием неудачной политики смягчения преступности, которая ставила преступников выше невинных людей". Она также подчеркнула: "Мы будем добиваться максимального наказания за этот непростительный акт насилия — он больше никогда не увидит света дня как свободный человек".

Семья жертвы впервые высказалась публично. Представитель сказал: "Наше сердце разбито невероятной болью. Ирина приехала сюда, чтобы найти мир и безопасность, а вместо этого ее жизнь была украдена самым ужасным образом. Ни одна семья не должна переживать это".

Прокурор США в западном округе Северной Каролины Расс Фергюсон сообщил, что по мере продвижения расследования Брауну могут выдвинуть дополнительные обвинения. Сейчас федеральное дело будет рассматриваться параллельно с процессом в штате, где ему инкриминируют умышленное убийство первой степени.

Мэр Шарлотты Ви Лайлз в письме к жителям города назвал трагедию "провалом судов и магистратов" и сообщил, что власти уже усилили безопасность на линиях общественного транспорта. Он раскритиковал судебную систему, которая, по его словам, позволяет быстро освобождать задержанных.

Убийство Ирины Заруцкой в США — что известно

23-летняя Ирина Заруцкая переехала в США из Украины вместе с семьей после полномасштабного вторжения России. Она училась в колледже города Шарлотт-Мекленбург в Северной Каролине, работала в пиццерии и хотела стать помощником ветеринара. Ее убили 22 августа 2025 года, но резонанс эта новость получила только сейчас.

Ее убийца — бездомный 34-летний гражданин США Декарлос Браун. Его арестовывали по меньшей мере 14 раз по обвинениям, включая кражу, вооруженное ограбление, взлом, нападение и угрозы.

В 2014 году он отбыл пятилетний срок за вооруженное ограбление и вышел на свободу в 2020 году, но пять месяцев спустя его снова арестовали за нападение на сестру.

Также он звонил в службу экстренной помощи 911, заявив, что "искусственный материал" управляет его телом и основными функциями, такими как прием пищи, хождение и речь.

