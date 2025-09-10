Вбивці української біженки загрожує смертна кара: родина загиблої вперше висловилася

Родина української біженки, яку смертельно поранили ножем у поїзді в США, порушила мовчання та звернулася до громадськості. Підозрюваному у вбивстві 23-річної Ірини Заруцької, яка виїхала з України після початку повномасштабного вторгнення, може загрожувати найсуворіше покарання.

Як повідомляє Daily Star, американські правоохоронці висунули обвинувачення Декарлосу Брауну-молодшому. Його підозрюють у тому, що він напав на українку у приміському поїзді South End у Шарлотті, штат Північна Кароліна. Напад, який зафіксувала камера спостереження, імовірно був випадковим.

Якщо суд визнає Брауна винним у федеральному злочині, йому може загрожувати смертна кара. При цьому в Північній Кароліні страти не проводилися майже десять років.

Генеральний прокурор Пам Бонді заявила: "Ірина Заруцька була молодою жінкою, яка жила американською мрією, – її жахливе вбивство є прямим наслідком невдалої політики пом’якшення злочинності, яка ставила злочинців вище за невинних людей". Вона також наголосила: "Ми домагатимемося максимального покарання за цей непростимий акт насильства — він більше ніколи не побачить світла дня як вільна людина".

Родина жертви вперше висловилася публічно. Речник сказав: "Наше серце розбите неймовірним болем. Ірина приїхала сюди, щоб знайти мир і безпеку, а натомість її життя було вкрадено найжахливішим чином. Жодна родина не повинна переживати це".

Прокурор США у західному окрузі Північної Кароліни Расс Фергюсон повідомив, що в міру просування розслідування Брауну можуть висунути додаткові звинувачення. Наразі федеральна справа розглядатиметься паралельно з процесом у штаті, де йому інкримінують умисне вбивство першого ступеня.

Мер Шарлотти Ві Лайлз у листі до мешканців міста назвав трагедію "провалом судів та магістратів" і повідомив, що влада вже посилила безпеку на лініях громадського транспорту. Він розкритикував судову систему, яка, за його словами, дозволяє швидко звільняти затриманих.

Убивство Ірини Заруцької у США — що відомо

23-річна Ірина Заруцька переїхала до США з України разом із сім'єю після повномасштабного вторгнення Росії. Вона навчалася в коледжі міста Шарлотт-Мекленбург у Північній Кароліні, працювала в піцерії та хотіла стати помічником ветеринара. Її вбили 22 серпня 2025 року, але резонанс ця новина набула тільки зараз.

Її вбивця — бездомний 34-річний громадянин США Декарлос Браун. Його заарештовували щонайменше 14 разів за звинуваченнями, включно з крадіжкою, збройним пограбуванням, зломом, нападом і погрозами.

У 2014 році він відбув п'ятирічний строк за збройне пограбування і вийшов на волю 2020 року, але п'ять місяців потому його знову заарештували за напад на сестру.

Також він дзвонив у службу екстреної допомоги 911, заявивши, що "штучний матеріал" керує його тілом і основними функціями, такими як приймання їжі, ходіння і мовлення.

