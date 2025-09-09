"Потрібно саджати": Трамп звинуватив демократів у вбивстві українки в США

Президент США Дональд Трамп звинуватив представників Демократичної партії у причетності до вбивства 23-річної біженки з України Ірини Заруцької, яке сталось 22 серпня 2025 року у місті Шарлотт, Північна Кароліна.

У своїй соцмережі Truth Social американський президент написав, що вбивства могло б не відбутись, якби демократи не боялись саджати поганих людей до в'язниць.

"Я бачив жахливе відео з прекрасною молодою українською біженкою, яка приїхала до Америки, рятуючись від жахливої війни в Україні. Вона, ні в чому не винна, їхала в метро Шарлотти, Північна Кароліна, де на неї жорстоко напав психічно хворий божевільний", — написав Трамп.

Він уточнив, що вбивця був відомим рецидивістом, якого раніше вже заарештовували, проте 14 разів відпускали під безготівкову заставу.

"Що він робив у поїзді і ходив вулицями? Таких злочинців потрібно саджати. Кров цієї невинної жінки буквально капає з ножа вбивці, і тепер її кров на руках демократів, які відмовляються саджати небезпечних людей до в'язниці", — зазначив Трамп.

Він також обурився тим, що американські ЗМІ нібито мало пишуть та переймаються цим вбивством.

Пост Трампа Фото: скриншот

