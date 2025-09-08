"Ми повинні впоратися зі злими людьми": Трамп висловився про вбивство українки Заруцької у США
Президент США, виступаючи перед Комісією Білого дому з релігійної свободи, згадав убивство 23-річної української біженки Ірини Заруцької, яку вбив безхатченко у вагоні швидкісного трамвая в американському місті Шарлотт. Раніше він говорив, що це "жахливо" і він розбереться в деталях справи.
Дональд Трамп прокоментував убивство українки Ірини Заруцької в Північній Кароліні, у справі якої обіцяв розібратися журналісту днем раніше. Президент США у своїй промові почав говорити про ув'язнених із Венесуели, яких нібито "ввезла" до США попередня адміністрація. А потім повідомив, що це через Джо Байдена в країні опинилися "злі люди".
"Ми всі люди релігійних переконань, але є злі люди, і ми повинні протистояти їм. Я шлю свою любов і надію сім'ї молодої жінки, яку сьогодні вранці або вчора ввечері в Шарлотт зарізав якийсь божевільний, якийсь лунатик", — сказав президент США, повідомивши, що відео вбивства настільки жахливе, що його неможливо дивитися.
Він сказав, що Заруцька просто сиділа, коли її "по-звірячому зарізала зла людина".
"Ми повинні з цим впоратися. Якщо ми не впораємося, у нас не буде країни", — сказав Трамп, також згадавши інцидент у Міннеаполісі, коли 23-річний Робін Вестман розстріляв дітей на ранковій месі в католицькій церкві зі зброї, списаної гаслами російською мовою.
Президент США заявив, що генеральна прокурорка Пем Бонді "дуже старанно" працює над тим, щоб отримати відповіді щодо причин цих нападів, і заявив, що адміністрація Трампа не потерпить тероризму або політичного насильства, зокрема й злочинів на ґрунті ненависті "проти християн, євреїв або будь-кого ще".
"Нещодавно в Шарлотт сталося жахливе вбивство, про яке я згадував, як і про багато інших. І ми це припинимо. Коли відбуваються жахливі вбивства, доводиться вживати жахливих заходів", — повідомив Трамп.
Убивство Ірини Заруцької у США — що відомо
23-річна Ірина Заруцька переїхала до США з України разом із сім'єю після повномасштабного вторгнення Росії. Вона навчалася в коледжі міста Шарлотт-Мекленбург у Північній Кароліні, працювала в піцерії та хотіла стати помічником ветеринара. Її вбили 22 серпня 2025 року, але резонанс ця новина набула тільки зараз.
Її вбивця — бездомний 34-річний громадянин США Декарлос Браун. Його заарештовували щонайменше 14 разів за звинуваченнями, включно з крадіжкою, збройним пограбуванням, зломом, нападом і погрозами.
У 2014 році він відбув п'ятирічний строк за збройне пограбування і вийшов на волю 2020 року, але п'ять місяців потому його знову заарештували за напад на сестру.
Також він дзвонив у службу екстреної допомоги 911, заявивши, що "штучний матеріал" керує його тілом і основними функціями, такими як приймання їжі, ходіння і мовлення.
"Офіцери повідомили Брауну, що проблема має медичний характер і що вони більше нічого не можуть зробити", — йдеться в заяві.
Справа стала скандальною після того, як мер Шарлотт Ві Лайлс висловила співчуття і піддалася критиці за свою реакцію на вбивство.
У своїй початковій заяві, зробленій за кілька днів після смерті Ірини Заруцької, вона не назвала ім'я жертви, а зосередилася на Декарлосі Брауні, кажучи, що він "боровся з проблемами психічного здоров'я і пережив кризу" та заявивши, що спільнота має краще дбати про тих, хто "потребує допомоги та яким нікуди йти".
Ще один скандал розгорівся, коли виявилося, що на сторінках, присвячених збору коштів GoFundMe, збирають гроші для Декарлоса Брауна, тому що "це допомагає боротися з расизмом і упередженістю щодо нашого народу". Після скарг ці сторінки було видалено.
Нагадаємо, Фокус писав про те, що вбивцю Ірини Заруцької відпустили без застави з в'язниці, взявши лише письмову обіцянку з'явитися на суд.
Також у Німеччині розслідують убивство українки та її доньки.