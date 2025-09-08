"Ми повинні впоратися зі злими людьми": Трамп висловився про вбивство українки Заруцької у США

Президент США, виступаючи перед Комісією Білого дому з релігійної свободи, згадав убивство 23-річної української біженки Ірини Заруцької, яку вбив безхатченко у вагоні швидкісного трамвая в американському місті Шарлотт. Раніше він говорив, що це "жахливо" і він розбереться в деталях справи.

Related video

Дональд Трамп прокоментував убивство українки Ірини Заруцької в Північній Кароліні, у справі якої обіцяв розібратися журналісту днем раніше. Президент США у своїй промові почав говорити про ув'язнених із Венесуели, яких нібито "ввезла" до США попередня адміністрація. А потім повідомив, що це через Джо Байдена в країні опинилися "злі люди".

"Ми всі люди релігійних переконань, але є злі люди, і ми повинні протистояти їм. Я шлю свою любов і надію сім'ї молодої жінки, яку сьогодні вранці або вчора ввечері в Шарлотт зарізав якийсь божевільний, якийсь лунатик", — сказав президент США, повідомивши, що відео вбивства настільки жахливе, що його неможливо дивитися.

Він сказав, що Заруцька просто сиділа, коли її "по-звірячому зарізала зла людина".

"Ми повинні з цим впоратися. Якщо ми не впораємося, у нас не буде країни", — сказав Трамп, також згадавши інцидент у Міннеаполісі, коли 23-річний Робін Вестман розстріляв дітей на ранковій месі в католицькій церкві зі зброї, списаної гаслами російською мовою.

Президент США заявив, що генеральна прокурорка Пем Бонді "дуже старанно" працює над тим, щоб отримати відповіді щодо причин цих нападів, і заявив, що адміністрація Трампа не потерпить тероризму або політичного насильства, зокрема й злочинів на ґрунті ненависті "проти християн, євреїв або будь-кого ще".

"Нещодавно в Шарлотт сталося жахливе вбивство, про яке я згадував, як і про багато інших. І ми це припинимо. Коли відбуваються жахливі вбивства, доводиться вживати жахливих заходів", — повідомив Трамп.

Убивство Ірини Заруцької у США — що відомо

23-річна Ірина Заруцька переїхала до США з України разом із сім'єю після повномасштабного вторгнення Росії. Вона навчалася в коледжі міста Шарлотт-Мекленбург у Північній Кароліні, працювала в піцерії та хотіла стати помічником ветеринара. Її вбили 22 серпня 2025 року, але резонанс ця новина набула тільки зараз.

Убивство Ірини Заруцької вразило США та Україну Фото: Скриншот

Її вбивця — бездомний 34-річний громадянин США Декарлос Браун. Його заарештовували щонайменше 14 разів за звинуваченнями, включно з крадіжкою, збройним пограбуванням, зломом, нападом і погрозами.

У 2014 році він відбув п'ятирічний строк за збройне пограбування і вийшов на волю 2020 року, але п'ять місяців потому його знову заарештували за напад на сестру.

Також він дзвонив у службу екстреної допомоги 911, заявивши, що "штучний матеріал" керує його тілом і основними функціями, такими як приймання їжі, ходіння і мовлення.

"Офіцери повідомили Брауну, що проблема має медичний характер і що вони більше нічого не можуть зробити", — йдеться в заяві.

Справа стала скандальною після того, як мер Шарлотт Ві Лайлс висловила співчуття і піддалася критиці за свою реакцію на вбивство.

У своїй початковій заяві, зробленій за кілька днів після смерті Ірини Заруцької, вона не назвала ім'я жертви, а зосередилася на Декарлосі Брауні, кажучи, що він "боровся з проблемами психічного здоров'я і пережив кризу" та заявивши, що спільнота має краще дбати про тих, хто "потребує допомоги та яким нікуди йти".

Українку Ірину Заруцьку було вбито бездомним у США Фото: Соцсети

Ще один скандал розгорівся, коли виявилося, що на сторінках, присвячених збору коштів GoFundMe, збирають гроші для Декарлоса Брауна, тому що "це допомагає боротися з расизмом і упередженістю щодо нашого народу". Після скарг ці сторінки було видалено.

Нагадаємо, Фокус писав про те, що вбивцю Ірини Заруцької відпустили без застави з в'язниці, взявши лише письмову обіцянку з'явитися на суд.

Також у Німеччині розслідують убивство українки та її доньки.