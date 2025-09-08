"Мы должны справиться со злыми людьми": Трамп высказался об убийстве украинки Заруцкой в США

Президент США, выступая на перед Комиссией Белого дома по религиозной свободе, упомянул убийство 23-летней украинской беженки Ирины Заруцкой, которую убил бездомный в вагоне скоростного трамвая в американском городе Шарлотт. Ранее он говорил, что это "ужасно" и он разберется в деталях дела.

Дональд Трамп прокомментировал убийство украинки Ирины Заруцкой в Северной Каролине, в деле которой обещал разобраться журналисту днем ранее. Президент США в своей речи начал говорить о заключенных из Венесуэлы, которых якобы "ввезла" в США предыдущая администрация. А потом сообщил, что это из-за Джо Байдена в стране оказались "злые люди".

"Мы все люди религиозных убеждений, но есть злые люди, и мы должны противостоять им. Я шлю свою любовь и надежду семье молодой женщины, которую сегодня утром или вчера вечером в Шарлотт зарезал какой-то сумасшедший, какой-то лунатик", — сказал президент США, сообщив, что видео убийства настолько ужасно, что его невозможно смотреть.

Он сказал, что Заруцкая просто сидела, когда ее "зверски зарезал злой человек".

"Мы должны с этим справиться. Если мы не справимся, у нас не будет страны", — сказал Трамп, также упомянув инцидент в Миннеаполисе, когда 23-летний Робин Уэстман расстрелял детей на утренней мессе в католической церкви из оружия, исписанного лозунгами на русском языке.

Президент США заявил, что генеральный прокурор Пэм Бонди "очень усердно" работает над тем, чтобы получить ответы о причинах этих нападений и заявил, что администрация Трампа не потерпит терроризма или политического насилия, включая преступления на почве ненависти "против христиан, евреев или кого-либо еще".

"Недавно в Шарлотт произошло ужасное убийство, о котором я упоминал, как и о многих других. И мы это прекратим. Когда происходят ужасные убийства, приходится принимать ужасные меры", — сообщил Трамп.

Убийство Ирины Заруцкой в США – что известно

23-летняя Ирина Заруцкая переехала в США из Украины вместе с семьей после полномасштабного вторжения России. Она училась в колледже города Шарлотт-Мекленбург в Северной Каролине, работала в пиццерии и хотела стать помощником ветеринара. Она была убита 22 августа 2025 года, но резонанс эта новость получила только сейчас.

Убийство Ирины Заруцкой потрясло США и Украину Фото: Скриншот

Ее убийца – бездомный 34-летний гражданин США Декарлос Браун. Его арестовывали по меньшей мере 14 раз по обвинениям, включая кражу, вооруженное ограбление, взлом, нападение и угрозы.

В 2014 году он отбыл пятилетний срок за вооруженное ограбление и вышел на свободу в 2020 году, но пять месяцев спустя его снова арестовали за нападение на сестру.

Также он звонил в службу экстренной помощи 911, заявив, что "искусственный материал" управляет его телом и основными функциями, такими как прием пищи, ходьба и речь.

"Офицеры сообщили Брауну, что проблема носит медицинский характер и что они больше ничего не могут сделать", — говорится в заявлении.

Дело стало скандальным после того, как мэр Шарлотт Ви Лайлс выразила соболезнования и подверглась критике за свою реакцию на убийство.

В своем первоначальном заявлении, сделанном через несколько дней после смерти Ирины Заруцкой, она не назвала имя жертвы, а сосредоточилась на Декарлосе Брауне, говоря, что он "боролся с проблемами психического здоровья и пережил кризис" и заявив, что сообщество должно лучше заботится о тех, кто "нуждается в помощи и которым некуда идти".

Украинка Ирина Заруцкая была убита бездомным в США Фото: Соцсети

Еще один скандал разгорелся, когда оказалось, что на страницах, посвященных сбору средств GoFundMe собирают деньги для Декарлоса Брауна, потому что "это помогает бороться с расизмом и предвзятостью по отношению к нашему народу". После жалоб эти страницы были удалены.

Напомним, Фокус писал о том, что убийцу Ирины Заруцкой отпустили без залога из тюрьмы, взяв лишь письменное обещание явиться на суд.

Также в Германии расследуют убийство украинки и ее дочери.