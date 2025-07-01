Убийство украинки с ребенком в Германии подтвердил МИД: появились новые подробности преступления

В городе Дорстен убили женщину из Украины и ее маленького ребенка. По данным СМИ, их тела обнаружили в лесу, а задержанный подросток — тоже украинец, который проживал в том же приюте для беженцев.

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Генеральное консульство Украины в Дюссельдорфе обратилось к немецким правоохранителям для установления обстоятельств преступления, а также пытается связаться с родственниками жертв и задержанного. В Министерстве иностранных дел 1 июля подтвердили "Укринформу", что 29 июня обнаружили тела женщины 1992 года рождения и ее дочери 2023 года рождения.

Отмечается, что тела были найдены неподалеку от их места жительства. Уже на следующий день правоохранители задержали гражданина Украины 2009 года рождения, который признался в двойном убийстве. В Германии возбудили дело и устанавливают, в каких отношениях задержанный был с жертвами. В МИД заверили, что это дело — на особом контроле генконсульства.

В ТСН сообщили, что женщина обнаружила тело 32-летней украинки на лесной тропе во время пробежки. Сначала она подумала, что незнакомка спит, но полиция подтвердила факт смерти и нашла открытую рану на затылке. Неподалеку, в кустах, лежало тело ее дочери, которой было 1 год и 7 месяцев. В полиции Дорстена рассказали, что по предварительным выводам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стало применение физической силы.

Выяснилось, что погибшие проживали в приюте для беженцев в районе Дорстен-Хольстерхаузен, там же жил и задержанный подросток. При этом полиция подтвердила, что отцом ребенка он не был.

"Сейчас мы должны выяснить, какое отношение 16-летний подросток имеет к этому ужасному преступлению и какую именно роль сыграл. Расследование только началось, поэтому больше деталей предоставить не можем", — заявила пресс-секретарь Рамона Херст.

Местные рассказали СМИ, что погибшая была заботливой и опрятной матерью, всегда имела все необходимое для дочери. Ее часто видели на детской площадке вместе с задержанным, соседи предполагают, что украинка ему доверяла.

Сам подросток, по словам местных жителей, был агрессивным, часто вступал в конфликты и к нему уже вызвали полицию. Один из свидетелей видел накануне убитую женщину и ее дочь в компании молодого парня, вероятно, задержанного.

Отмечается, что полиция опрашивает очевидцев, анализирует доказательства и ждет результатов вскрытия. Отдельно они будут проверять возможную связь между двойным убийством и предыдущим нападением на женщину с ребенком, которое произошло в том же месте всего за три дня до трагедии.

Напомним, ранее сообщалось, что 16-летний гражданин Украины обратился к полицейским сам, добровольно признавшись в преступлении.

Ранее, в июне 2024 года, в Германии исчезла 9-летняя украинка Валерия, которая ушла из дома в школу и так и не появилась на уроках. Сотни человек ее искали в городе, но впоследствии было найдено тело ребенка. Суд осудил за убийство 37-летнего Андрея П., который незадолго до трагедии разошелся с матерью ребенка.