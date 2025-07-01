В Германии убили еще одну украинку и ее ребенка: кем оказался убийца

В Германии, в городе Дорстен (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия), найдены мертвыми гражданка Украины и ее малолетняя дочь.

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В убийстве признался украинский подросток, говорится в совместном заявлении прокуратуры Эссена и полиции Реклингхаузена.

Отмечается, что в воскресенье, 29 июня были обнаружены тело женщины и маленького ребенка без признаков жизни.

Следствие установило, что погибшей является 32-летняя гражданка Украины, а второй жертвой — ее дочь в возрасте 1 год и 7 месяцев. Обе проживали в районе Дорстен-Гольстергаузен.

По предварительным результатам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стали телесные повреждения, нанесенные в результате насильственных действий.

В заявлении также отмечается, что вечером 29 июня к полицейским обратился 16-летний гражданин Украины, который также проживает в Дорстене.

Он добровольно признался в причастности к совершению преступления и был задержан. Продолжается следствие.

Напомним, 16-летний парень объяснил мотив убийства своей матери и малолетней сестры в Бельгии, однако следствие ему не верит.

Фокус также писал о том, что пенсионер хотел убить Владимира Зеленского в Польше.