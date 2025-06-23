Завербовали россияне: пенсионер хотел убить Зеленского в Польше, — Малюк

Польский пенсионер, который, по словам главы СБУ, "свято верил в советскую идею", готовил покушение на президента Украины Владимира Зеленского в Жешуве. Предотвратить убийство помогла внутренняя спецслужба европейской страны.

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Военный пенсионер из Польши был завербован десятки лет назад. Об этом рассказал глава Службы безопасности Украины, генерал-лейтенант Василий Малюк на закрытой встрече для журналистов, пишет "Главком".

"Я попутно хочу поблагодарить АВБ Польши (Агентство собственной безопасности). Это аналог СБУ на территории Польши, так называемая внутренняя спецслужба. Мы реализовали важное уголовное производство вместе с ними. Военный пенсионер, поляк, которого вербовали десятки лет назад и он свято верил в советскую идею и вынашивал намерение сквозь годы. Поэтому, его — эту "консерву" — активизировали", — рассказал Малюк.

По словам главы СБУ, задачей пенсионера было физическое устранение президента Зеленского в аэропорту Жешув. Рассматривалось несколько вариантов. Один из них — это был FPV-дрон, другой — это снайперский комплекс.

Однако злоумышленника задержали украинские и польские спецслужбы.

В мае 2025 года стало известно, что в Польше будут судить мужчину, которого обвиняют в подготовке покушения на президента Украины Владимира Зеленского. Мужчину, идентифицированного как Павел К., арестовали в апреле 2024 года в результате сотрудничества польских и украинских прокуроров и ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины предотвратили второе покушение на украинского журналиста Дмитрия Гордона. Контрразведка разоблачила в Киеве агентурно-боевую группу Федеральной службы безопасности РФ и их координатора, которые готовили заказное убийство.

Фокус писал о первой попытке покушения на Дмитрия Гордона, которую предотвратили в прошлом году.