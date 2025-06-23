Готовили второе покушение на Дмитрия Гордона: СБУ разоблачила агентов ФСБ в Киеве (фото)

Сотрудники Службы безопасности Украины предотвратили второе покушение на украинского журналиста Дмитрия Гордона. Контрразведка разоблачила в Киеве агентурно-боевую группу Федеральной службы безопасности РФ и их координатора, которые готовили заказное убийство.

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Пресс-служба СБУ 23 июня сообщила, что четыре российских агента действовали под кураторством 36-летнего гражданина РФ с Северного Кавказа, которого ФСБ "маршрутизировала" в Украину еще до начала полномасштабного вторжения как политического изгнанника. В России для поддержания легенды против него открыли уголовное дело и объявили его в розыск.

СБУ задержала агентов ФСБ, которые готовили покушение на Дмитрия Гордона в Киеве Фото: СБУ

Контрразведчики выяснили, что за выполнение заказного убийства российская спецслужба обещала вознаграждение в размере 400 тысяч долларов США

Будущий координатор после полномасштабного вторжения получил от куратора задание создать в столице Украины агентурно-боевые группы. Подозреваемый нашел в Киеве единомышленников среди выходцев с Северного Кавказа и купил за предоставленные ФСБ деньги несколько автомобилей. Авто замаскировали под такси, оборудовали скрытыми видеорегистраторами и шпионили за Дмитрием Гордоном с их помощью. Российские агенты пытались выведать, где журналист часто бывает и есть ли у него охрана.

Агент ФСБ должен был выстрелить в Гордона из огнестрельного оружия Фото: СБУ

По замыслу операции ФСБ, агент-киллер должен был совершить нападение с огнестрельным оружием, скрыться с места преступления на мотоцикле и "залечь на дно". Украинская контрразведка предотвратила покушение и задержала всех участников агентурно-боевых групп на этапе подготовки, рассказали в СБУ.

По материалам следствия, кроме покушения на Дмитрия Гордона задержанные готовили заказные убийства иностранцев, воюющих на стороне Украины. В частности одной из целей был россиянин, боец Российского добровольческого корпуса. Также агенты получали задания на корректировку вражеского огня.

Задержанных взяли под стражу. Им сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины — террористический акт. Эта статья предусматривает до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Киллер после выполнения задания должен был скрыться с места преступления на мотоцикле Фото: СБУ

Первое покушение на Дмитрия Гордона: детали

В сентябре 2024 года СБУ нейтрализовала в Киеве сеть агентов ФСБ, которые также готовили покушение на Дмитрия Гордона. Агенты российской спецслужбы собирали информацию о его месте жительства, распорядке дня и круге общения. По данным контрразведки, координатором группы был бывший народный депутат от запрещенной в Украине "Партии регионов".

Напомним, 1 мая на волонтера и активиста Сергея Стерненко было совершено покушение в Киеве. СБУ задержала нападавшую на волонтера на месте. Стерненко получил ранения, однако жизни активиста ничего не угрожало.