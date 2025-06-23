Готували другий замах на Дмитра Гордона: СБУ викрила агентів ФСБ у Києві (фото)

Співробітники Служби безпеки України запобігли другому замаху на українського журналіста Дмитра Гордона. Контррозвідка викрила у Києві агентурно-бойову групу Федеральної служби безпеки РФ та їхнього координатора, які готували замовне вбивство.

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Пресслужба СБУ 23 червня повідомила, що чотири російських агенти діяли під кураторством 36-річного громадянина РФ з Північного Кавказу, якого ФСБ "маршрутизувала" в Україну ще до початку повномасштабного вторгнення як політичного вигнанця. В Росії для підтримання легенди проти нього відкрили кримінальну справу та оголосили його в розшук.

СБУ затримала агентів ФСБ, які готували замах на Дмитра Гордона у Києві Фото: СБУ

Контррозвідники з'ясували, що за виконання замовного вбивства російська спецслужба обіцяла винагороду в розмірі 400 тисяч доларів США.

Майбутній координатор після повномасштабного вторгнення отримав від куратора завдання створити в столиці України агентурно-бойові групи. Підозрюваний знайшов у Києві однодумців серед вихідців з Північного Кавказу та купив за надані ФСБ гроші кілька автівок. Авто замаскували під таксі, обладнали прихованими відеореєстраторами та шпигували за Дмитром Гордоном їхньою допомогою. Російські агенти намагалися вивідати, де журналіст часто буває та чи має він охорону.

Агент ФСБ мав вистрілити в Гордона з вогнепальної зброї Фото: СБУ

За задумом операції ФСБ, агент-кілер мав здійснити напад із вогнепальною зброєю, втекти з місця злочину на мотоциклі та "залягти на дно". Українська контррозвідка запобігла замаху та затримала всіх учасників агентурно-бойових груп на етапі підготовки, розповіли в СБУ.

За матеріалами слідства, крім замаху на Дмитра Гордона затримані готували замовні убивства іноземців, що воюють на боці України. Зокрема однією з цілей був росіянин, боєць Російського добровольчого корпусу. Також агенти отримували завдання на коригування ворожого вогню.

Затриманих взяли під варту. Їм повідомлено про підозру за ч. 1. ст. 258 Кримінального кодексу України — терористичний акт. Ця стаття передбачає до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Кілер після виконання завдання мав утекти з місця злочину на мотоциклі Фото: СБУ

Перший замах на Дмитра Гордона: деталі

У вересні 2024 року СБУ нейтралізувала у Києві мережу агентів ФСБ, які також готували замах на Дмитра Гордона. Агенти російської спецслужби збирали інформацію про його місце проживання, розпорядок дня та коло спілкування. За даними контррозвідки, координатором групи був колишній народний депутат від забороненої в Україні "Партії регіонів".

Нагадаємо, 1 травня на волонтера та активіста Сергія Стерненка було скоєно замах у Києві. СБУ затримала нападницю на волонтера на місці. Стерненко отримав поранення, проте життю активіста нічого не загрожувало.