Замах на Стерненка: СБУ показала кадри затримання нападниці на волонтера (фото)

СБУ показала кадри затриманої нападниці на волонтера та блогера Сергія Стерненка. Наразі життю активіста нічого не загрожує, він отримав легке поранення.

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Про це повідомила Служба безпеки України 1 травня.

"СБУ попередила вбивство активіста і волонтера Сергія Стерненка та затримала нападницю", — повідомила пресслужба державного органу.

Замах на блогера було скоєно з вогнепальної зброї. А жінку затримали прямо на місці.

Життю Сергія Стерненка наразі нічого не загрожує. Він отримав легке поранення.

За даними СБУ, продовжуються оперативно-слідчі заходи.

На Сергія Стерненка скоєно замах

1 травня волонтер Сергій Стерненко у своїх соцмережах повідомив, що на нього було скоєно замах. Блогер поранений, проте його життю нічого не загрожує.

У нападі Стерненко звинуватив росіян та закликав активніше донатити на Сили оборони України.

"Дякую СБУ за блискавичну реакцію. Якби не вони — я б нічого вже не міг писати. Буквально врятували мені життя", — написав активіст.

Зокрема, постраждалий записав голосове повідомлення, у якому повідомив, що має легке поранення, та попросив знайомих зараз його не турбувати дзвінками.

Нагадаємо, на Сергія Стерненка напала невідома жінка 1 травня, завдавши йому легкого поранення.

Також Фокус писав про те, що російські солдати намагаються захопити острів Бугаз на Дніпрі в Херсонській області для створення плацдарму з метою подальшого форсування річки.