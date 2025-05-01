Замах на Стерненка: СБУ показала кадри затримання нападниці на волонтера (фото)
СБУ показала кадри затриманої нападниці на волонтера та блогера Сергія Стерненка. Наразі життю активіста нічого не загрожує, він отримав легке поранення.
Про це повідомила Служба безпеки України 1 травня.
"СБУ попередила вбивство активіста і волонтера Сергія Стерненка та затримала нападницю", — повідомила пресслужба державного органу.
Замах на блогера було скоєно з вогнепальної зброї. А жінку затримали прямо на місці.
Життю Сергія Стерненка наразі нічого не загрожує. Він отримав легке поранення.
За даними СБУ, продовжуються оперативно-слідчі заходи.
На Сергія Стерненка скоєно замах
1 травня волонтер Сергій Стерненко у своїх соцмережах повідомив, що на нього було скоєно замах. Блогер поранений, проте його життю нічого не загрожує.
У нападі Стерненко звинуватив росіян та закликав активніше донатити на Сили оборони України.
"Дякую СБУ за блискавичну реакцію. Якби не вони — я б нічого вже не міг писати. Буквально врятували мені життя", — написав активіст.
Зокрема, постраждалий записав голосове повідомлення, у якому повідомив, що має легке поранення, та попросив знайомих зараз його не турбувати дзвінками.
Нагадаємо, на Сергія Стерненка напала невідома жінка 1 травня, завдавши йому легкого поранення.
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