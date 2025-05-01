Війська РФ готуються до форсування Дніпра в Херсонській області: деталі від ЗСУ (відео)

Збройні сили Російської Федерації намагаються захопити острів Бугаз на Дніпрі в Херсонській області для створення плацдарму з метою подальшого форсування річки.

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Про це розповів представник Сил оборони півдня України Владислав Волошин в ефірі телемарафону. Він додав, що російські війська відкрили там "новий" напрямок.

Окупанти протягом декількох днів кілька разів спробували висадитись на півдні Дніпровської системи островів — саме там ворог намагається захопити певний плацдарм та форсувати Дніпро. Для цього росіяни намагаються перетинати водні протоки або Дніпро, однак спроби є марними.

"Ну, якщо комусь вдається вижити на цих островах, то вони там грають у таку імпровізовану робінзонаду, коли звідти забрати ворог вже не може своїх бійців, тому доставляє їм дронами продукти, воду, боєприпаси", — додав представник Сил оборони.

Через декілька днів російські військові або здаються в полон, або їх знищують Сили оборони. За словами Владислава Волошина, ці бійці "служать для російської пропаганди", коли вони кажуть, що цей острів чи цей плацдарм уже під їхнім контролем". Військові додав, що подібні випадки трапляються часто, однак ЗСУ намагаються відбити всі спроби ворога.

Нещодавно Владислав Волошин розповідав, що ЗС РФ намагаються наступати на Придніпровському напрямку, щоб закріпитись на островах поруч з Херсоном. За кількістю FPV-дронів, запущених росіянами, напрямок вийшов у лідери по усій лінії боїв. Ворог діє малими штурмовими групами та перетворює прибережні райони у "мертву зону".

Нагадаємо, 23 квітня стало відомо, що РФ знищила енергетичний об'єкт в Херсоні. Тоді голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Проскудін повідомляв про можливі відключення електроенергії в місті.