РФ знищила енергетичний об'єкт в Херсоні: в місті можливі відключення електроенергії

Ворог більше доби масовано бʼє по одному з ключових підприємств енергетичної інфраструктури.

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Про це розповів голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Проскудін. Він звернувся до населення з проханням максимально ощадливо користуватись електроенергією.

За словами очільника ОВА, ворог більше доби масовано бʼє по одному з ключових підприємств енергетичної інфраструктури, використовуючи артилерію та дрони. Він додав, що атаки БпЛА тривають й дотепер.

"Наші військові всю ніч боролися, щоб відбити ворожі удари. Однак на ранок росіяни домоглися свого, знищивши енергетичний обʼєкт", — йдеться в повідомленні.

Олександр Проскудін додав, що наразі енергетики докладають максимум зусиль для стабілізації ситуації в енергосистемі міста.

Зазначимо, в ніч на 23 квітня Росія атакувала декілька українських областей ударними дронами. В результаті 9 людей загинуло, ще 37 постраждало, в Одесі та Харкові виникли пожежі, у Полтаві спостерігались проблеми з електроенергією.

Нагадаємо, російські окупанти обстріляли Херсон вранці. Під атаку чотирьох КАБів потрапив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко. Тоді під удар потрапили об'єкти соціальної інфраструктури, багатоповерхівки, був загиблий і поранені.