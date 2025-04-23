Росіяни атакували Україну БпЛА: 9 людей загинуло, ще 37 постраждало (фото, відео)

В ніч на 23 квітня Росія атакувала декілька українських областей ударними дронами. В результаті в Одесі та Харкові виникли пожежі, у Полтаві спостерігались проблеми з електроенергією.

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Фокус розповідає про наслідки обстрілу міст.

Атака на Дніпропетровську область

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак о 7:30 в середу, 23 квітня, розповів, що в області було збито 4 ворожі безпілотники. За його інформацією, постраждали двоє чоловіків — 40 та 48 років, вони лікуватимуться амбулаторно. Виникла пожежа на аграрному підприємстві.

Пізніше, о 7:56 очільник області додав, що ворог вдарив дроном-камікадзе по Марганцю. За попередньою інформацією, загинули 9 людей. Ще 30 — поранені.

Удари БпЛА по Полтаві: що відомо

Також пізно ввечері 22 квітня Повітряні сили України повідомили про рух ударних дронів у напрямку Полтавської області. Більшість безпілотників рухалася у напрямку Полтави та Полтавського району. Через деякий час у місті було чутно декілька вибухів. В ЗМІ розповідали про проблеми з електроенергією в місті.

Голова Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут зазначив, що громаду атакували ворожі БпЛА. Під атакою опинилися підприємства та відкриті території неподалік від цивільних об'єктів у кількох районах Полтави.

Пізніше він додав, що дрони були збиті засобами протиповітряної оборони. За інформацією очільника області, є влучання в об'єкти цивільної інфраструктури та підприємств.

В Державній службі України з надзвичайних ситуацій уточнили, що в результаті масованого російського удару по Полтаві у ніч з 22 на 23 квітня травмовано троє людей. Під ударом опинилась цивільна інфраструктура міста — пошкоджено житлові будинки, підприємства, склади, гаражі, також виникло декілька пожеж. Один із дронів упав поблизу багатоповерхівки — там вибито шибки, пошкоджено фасад.

Наслідки обстрілу Одеси

Приблизно о 22:10 Повітряні сили України попередили про рух групи російських ударних дронів із акваторії Чорного моря у напрямку Одеської області. Міський голова Одеси Геннадій Труханов закликав мешканців перебувати у безпечних місцях та попередив про загрозу для Київського району міста.

В ДСНС України розповіли, що в результаті атаки на місто постраждали 2 людини. Також пошкоджена цивільна інфраструктура, зайнялися житлові будинки, будівлі приватних підприємств. Нині пожежі ліквідовані, місцевим мешканцям психологи надавали допомогу.

Атака на Харків: подробиці

Увечері 22 квітня та після опівночі 23 квітня Харків атакували російські безпілотники. У місті пролунало шість вибухів упродовж години, харківський міський голова Ігор Терехов повідомив про влучання "Шахедів" в одному й тому ж районі Харкова. На місці влучань здійнялася масштабна пожежа.

В ДСНС розповіли, що під прицілом були цивільні об'єкти, внаслідок цього виникли масштабні пожежі та руйнування будівель. За попередніми даними жертв та постраждалих немає.

Росія атакувала Київщину: що відомо

Також вночі безпілотниками була атакована й Київська область. Було гучно в Броварському районі.

За інформацією рятувальників, внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА виникла пожежа в готельно-ресторанному комплексі: горіли дві окремо розташовані будівлі. Пожежу загасили, постраждалих не було.

Нагадаємо, росіяни вдень 22 квітня запустили зграю дронів-камікадзе "Шахед" по Харкову. Під ударом росіян опинився Шевченківський район. Згодом додалась інформація про удар по ще трьох районах та про понад 10 вибухів. Внаслідок повітряної атаки є поранені люди.

Того ж дня російські окупанти атакували Запоріжжя ударними керованими авіабомбами. Одна з них влетіла у житлову багатоповерхівку.