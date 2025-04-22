У Запоріжжі КАБ влетів у багатоповерхівку: є поранені і загибла (відео, фото)

Російські окупанти атакували Запоріжжя ударними керованими авіабомбами. Одна з них влетіла у житлову багатоповерхівку.

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Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Внаслідок ворожої атаки росіян по Запорізькій області, в одному із районів Запоріжжя виникла пожежа. Наслідки встановлюються. Бригади медиків прямують на місце. Попередньо, є потерпілі", — написав він.

На оприлюднених ОВА кадрах видно, що удар прийшовся у верхні поверхи 9-поверхівки. В будинку вибиті вікна. Пошкоджені авто біля будинку. На місці сталася пожежа.

Пізніше Іван Федоров проінформував, що внаслідок атаки поранення отримали двоє людей поранені. Постраждалих доправили до лікарні.

"Атака росіян на Запоріжжя забрала життя однієї людини. 69-річна жінка дістала тяжких поранень. Медики намагалися її реанімувати, але врятувати не змогли", — написав Федоров.

Нагадаємо, що в Україні вулиці будуть патрулювати дрони. Вперше повітряний патруль вийде на службу в Запоріжжі. Наразі визначено 4 зони, де будуть працювати БпЛА із 18 квітня. Поліцейські дрони будуть стежити за ситуацією у Запоріжжі з висоти і шукати підозрілих людей.

Також повідомлялося, що в Одесі "Шахеди" летіли в житлові будинки та інтернат для слабозорих дітей. Одеська міськрада повідомила про значні пошкодження багатьох квартир. Жителі Одеси, за словами чиновників, оговтуються від шоку. Через атаку постраждали троє людей, медики надали їм необхідну допомогу.