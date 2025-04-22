Атака ЗС РФ по Одесі: "Шахеди" летіли в житлові будинки та інтернат для слабозорих дітей (фото)

Вибухи від масованої атаки дронами-камікадзе "Шахед" лунали в густонаселених районах Одеси. Кілька БПЛА впали на території школи-інтернату для слабозорих дітей.

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Одеська міськрада повідомила про значні пошкодження багатьох квартир. Жителі Одеси, за словами чиновників, оговтуються від шоку.

У небі над Одеською областю знищили 27 російських дронів

Сили ППО заявили про знищення в небі над Одеською областю 27 російських безпілотників. Військовий експерт Олександр Коваленко підкреслював, що така велика кількість дронів перевершує показник масованої атаки в ніч на 20 березня.

"Тактика та сама — захід із моря на висотах у межах 2 000 метрів, тільки більша кількість. Сумарно, це можна порівняти з килимовим бомбардуванням", — зазначив аналітик.

Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер розповів про пошкодження цивільної інфраструктури, житлових будинків і транспортних засобів. Через атаку постраждали троє людей, медики надали їм необхідну допомогу.

Місцеві ЗМІ пишуть про приліт ударного БПЛА за 10 метрів від житлової п'ятиповерхівки житлового комплексу "Черемушки". Унаслідок удару утворилася вирва глибиною приблизно метр, від вибуху в кількох будинках вибито скло.

Ударний БПЛА прилетів за 10 метрів від житлової п'ятиповерхівки

ЗС РФ вдарили по школі-інтернату для слабозорих дітей

Вибухи призвели до того, що в трьох школах міста вибито понад 90 вікон. Дві з них 22 квітня вимушено працюють у дистанційному режимі, повідомила місцева міськрада.

Кілька "Шахедів" упали на території школи-інтернату для слабозорих дітей

За відомостями видання "Думская", кілька "Шахедів" упали на території школи-інтернату для слабозорих дітей.

Нагадаємо, російські війська вдосконалили тактику запуску дронів "Шахед". Під час атаки по Одесі 21 квітня один БПЛА кружляв над містом, а інші вичікували своєї черги над Чорним морем.

Також ЗС РФ застосовую дрони "Шахед" для коригування і розвідки. Один з епізодів був помічений у Сумській області, коли БПЛА наводив інші дрони на автотранспорт.