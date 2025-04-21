ЗС РФ масовано атакують Одесу: на місто летить майже 30 "Шахедів" із Чорного моря

Російська армія завдає ударів дронами-камікадзе "Шахед" по Одесі. Окупанти обрали відносно нову тактику запусків дронів.

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Мер міста Геннадій Труханов просить усіх жителів перебувати в безпечних місцях.

Повітряну тривогу в місті оголосили о 21:57. Особлива увага центру міста та Пересипському району. Також безпілотники помітили в Київському та Хаджибейському районах, а також в Аркадії.

Місцеві ЗМІ пишуть про роботу сил ППО в місті. Моніторингові пабліки писали про скупчення 26 ударних БПЛА над акваторією Чорного моря.

При цьому один ударний дрон деякий час кружляв над Одесою, а інші або підлітали до міста, або вичікували своєї черги над морем.

"Одеса: намічається масована атака міста ударними БПЛА. Один кружляє над містом. Дев'ять — з моря в напрямку міста. Ще 15 штук — в акваторії Чорного моря", — повідомляють мілітарі-пабліки.

Нагадаємо, російські війська вночі 16 квітня атакували Одесу дронамі-камікадзе "Шахед", унаслідок чого троє мирних жителів дістали поранення.

Схожа атака на місто була і 13 квітня. Цього дня ударні БПЛА рухалися на Одесу з акваторії Чорного моря, вибухи прогриміли близько 22:05.