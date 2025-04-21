ВС РФ массированно атакуют Одессу: на город летит почти 30 "Шахедов" из Черного моря

Российская армия наносит удары дронами-камикадзе "Шахед" по Одессе. Оккупанты выбрали относительно новую тактику запусков дронов.

Related video

Мэр города Геннадий Труханов просит всех жителей находиться в безопасных местах.

Воздушную тревогу в городе объявили в 21:57. Особое внимание центру города и Пересыпскому району. Также беспилотники заметили в Киевском и Хаджибейском районах, а также в Аркадии.

Местные СМИ пишут о работе сил ПВО в городе. Мониторинговые паблики писали о скоплении 26 ударных БПЛА над акваторией Черного моря.

При этом один ударный дрон некоторое время кружил над Одессой, а остальные либо подлетали к городу, либо выжидали своей очереди над морем.

"Одесса: намечается массированная атака города ударными БПЛА. Один кружит над городом. Девять — из моря в направлении города. Еще 15 штук — в акватории Черного моря", — сообщают милитари-паблики.

Напомним, российские войска ночью 16 апреля атаковали Одессу дронами-камикадзе "Шахед", в результате трое мирных жителей получили ранения.

Схожая атака на город была и 13 апреля. В этот день ударные БПЛА двигались на Одессу из акватории Черного моря, взрывы прогремели около 22:05.