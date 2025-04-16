Атака "Шахедов" на Одессу: пострадали люди, горели склады и жилой дом, — ГСЧС (видео)

В ночь на 16 апреля Вооруженные силы Российской Федерации ударили дронами-камикадзе "Шахед" по Одессе, в результате чего загорелось в нескольких точках населенного пункта. Спасатели прибыли на место событий, чтобы справиться с возгораниями. В итоге россияне ранили трех украинцев, написала Государственная служба чрезвычайных ситуаций.

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О деталях ночного удара дронов РФ по Одессе говорится в утреннем сообщении ГСЧС в Telegram-канале.

Спасатели сообщили, что по нескольким адресам горели жилые дома и складские помещения. Согласно данным ГСЧС, пострадали трое граждан. Отмечается, что на месте преступления РФ работали психологи и полицейские.

В заметке службы также есть видео с кадрами тушения пожара жилого дома. Видим, как пожарные справились с огнем и поднимается легкий дымок над остатками кровли. В кадр также попали пробитые насквозь стены и искореженные остатки каких-то бытовых конструкций. Одна из жительниц успокаивала напуганного пса, свидетельствует запись ГСЧС. Кроме того, под воротами стояли две женщины старшего возраста, которых успокаивали спасатели и близкие люди, слышно на видео.

"У нас был дом. Но все будет хорошо, отстроим", — заверила одна из пострадавших.

Пресс-служба ГСЧС также показала фотографии с точек российского удара 16 апреля. Видим пожар, который охватил гражданский дом, и полностью разрушенное сооружение.

Атака "Шахедов" на Одессу — работа пожарных на месте удара ВС РФ 16 апреля Фото: ГСЧС Атака "Шахедов" на Одессу — разрушенное сооружение на месте удара ВС РФ 16 апреля Фото: ГСЧС

На другом фото — автомобиль с разбитым стеклом, а рядом — неизвестные руины и мусор.

Атака "Шахедов" на Одессу — автомобиль, поврежденный из-за удара ВС РФ 16 апреля Фото: ГСЧС

Кроме того, в кадр попала представительница психологической службы, которая оказывала помощь пострадавшей.

Атака "Шахедов" на Одессу — женщина, постражлала от удара ВС РФ 16 апреля Фото: ГСЧС

Атака "Шахедов" на Одессу — детали

Воздушные силы ВСУ в 21:32 предупредили о волне пусков "Шахедов" по югу Украины. Командование сообщило, что вражеские беспилотники шли курсом Черноморск-Одесса. После этого, в 0:06, россияне запустили ракету, которая пролетела мимо Николаева, но не ясно, двигалась ли она в сторону соседнего региона. Около 1:40 Воздушные силы заметили вторую волну БПЛА, которые направлялись в сторону Одесской области, говорится в Telegram-канале войск.

Отметим, Фокус писал о первых минутах атаки "Шахедов" на Одессу в ночь на 16 апреля. Как подтвердил городской голова Геннадий Труханов, около 1:50 в городе слышали серию мощных взрывов. После этого местные медиа написали, что в месте поднялся масштабный пожар, а глава Одесской ОГА Олег Кипер добавил, что российские дроны повредили жилой дом и гражданскую инфраструктуру. По какому объекту инфраструктуры ударили россияне, Кипер не уточнил.

Напоминаем, 10 апреля спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук рассказал о характере воздушных атак РФ во время так называемого "Черноморского и энергетического перемирия". Между тем Воздушное командование доложило, сколько дронов-камикадзе "Шахед" РФ летело на Украину в ночь на 14 апреля.