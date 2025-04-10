Пауза 17 дней: РФ придерживалась перемирия и не била по портам Украины, — ВМС (видео)

Вооруженные силы Российской Федерации не наносили ракетно-дроновых ударов по портам, как и требуется условиями перемирия в Черном море. При этом россияне имеют возможность применить почти десяток ракетных кораблей, заявил представитель Военно-Морских сил Украины, капитан 3 ранга, Дмитрий Плетенчук.

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Комментарий Плетенчука по соблюдению Россией условий перемирия прозвучал в эфире всеукраинского телемарафона.

Перемирие в Украине — Плетенчук о прекращении огня в Черном море см. с 2:26

Представитель ВМС Украины отметил, что ему не известны точные условия 30-дневного перемирия, о котором 24 марта договорились США с РФ и Украиной. В то же время, Плетенчук признал, что по состоянию на 10 апреля с момента соглашения не было ударов по украинской портовой инфраструктуре.

"Основным условием было отсутствие обстрелов портовой инфраструктуры. Если брать фактическое положение дел, то да, с начала этих переговоров ударов именно по портовой инфраструктуре не наносилось", — сказал он.

Кроме того, представитель ВМС рассказал о текущей ситуации в Черном море. По его словам, в течение последних трех суток россияне не вывели в море ни одного корабля. При этом возможности ЧФ РФ — это пять надводных ракетоносителей и два подводных.

"Независимо от того, в море они или нет, мы всегда относимся к их наличию как к реальной угрозе. Но по состоянию на утро сегодняшнего дня кораблей в море не было уже третьи сутки, даже подводной лодки", — сообщил военный.

Также Плетенчук прокомментировал информацию группы сопротивления АТЕШ, которая заметила два боевых корабля в бухте "Голландия" под Севастополем. По словам спикера ВМС, такая ситуация вполне возможна, поскольку "в Крыму остаются некоторые боевые единицы, которые сейчас не боеготовые". Такие корабли нуждаются в ремонте и получили повреждения, а отправить их в Новороссийск противник возможности не имеет, заявил офицер.

Перемирие в Украине — детали

Отметим, 23-24 марта в Эр-Рияде состоялись переговоры США с РФ и Украиной о перемирии. По итогам переговоров появилось заявление о возможности прекращения ударов по объектам энергетики и в Черном море. Кремль опубликовал ориентировочный список объектов, по которым запрещалось стрелять, среди них были порты. При этом Москва объявила, что перемирие начнет действовать только после того, как произойдет ослабление санкции против "Россельхозбанка" и подключение его к системе платежей SWIFT. Европейский Союз, решением которого РФ отключили SWIFT, ответил, что это произойдет только если РФ покинет оккупированные территории.

Напоминаем, 4 апреля, во время "Черноморского и энергетического перемирия", ВС РФ ударили баллистикой по центру Кривого Рога. В результате российского удара погибло 19 человек, из них 9 детей, а самому младшему погибшему ребенку — три года.