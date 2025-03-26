"Зависит завершение войны": Рубио подтвердил требование РФ снять определенные санкции ЕС (видео)

В Белом доме ожидают возвращения делегации из Саудовской Аравии, которая расскажет о деталях требований РФ, заявил госсекретарь Марко Рубио. Пока эти детали неизвестны, решения по Кремлю нет.

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Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио рассказал о требовании Российской Федерации для достижения перемирия в Украине. Выполнение требований зависит от решения Европейского Союза отменить часть санкций против России. О возможном изменении архитектуры санкций Рубио сказал во время пресс-конференции с премьер-министром Ямайки Эндрю Холнессом, которую транслировало Reuters.

Перемирие в Украине — комментарий Рубио см. с 40:59

Рубио подытожил результаты двухдневных переговоров делегации США, которая в Эр-Рияде имела две встречи с украинцами и одну с россиянами. По его словам, удалось получить "принципиальное соглашение по Черному морю". "Две вещи", которых добились в Вашингтоне — это энергетическое и черноморское прекращение огня (сеаѕеfire). При этом Кремль имеет требования, связанные с отменой санкций, прозвучало во время пресс-конференции.

"После нашей встречи россияне подробно описали ряд условий, которые они хотят видеть для этого. Поэтому мы собираемся это оценить. Некоторые из этих условий включают санкции, которые не являются нашими. Они относятся к Европейскому Союзу", — подтвердил Рубио.

На сегодня в Белом доме ожидают возвращения американских переговорщиков и от них узнают, "какова российская позиция или что они просят в обмен", пояснил госсекретарь. Далее предложения РФ, а также Украины, рассмотрит президент Дональд Трамп и примет соответствующее решение. Чиновник также упомянул о системе санкций, введенных в течение трехлетнего вторжения РФ в Украину. Он уточнил, что санкции связаны с завершением войны.

"Вы знаете много систем санкций, созданных во всем мире. На это следует смотреть как на часть окончательного прекращения войны. Есть много вещей, над которыми нужно работать", — сказал топ-чиновник Белого дома.

Перемирие в Украине — детали

Отметим, после переговоров в Эр-Рияде, которые состоялись 23-25 марта, Белый дом, а также Кремль, опубликовали итоги встречи. В итогах говорится о перемирии в Украине: прекратятся удары по энергетике и в Черном море. По словам президента Украины Владимира Зеленского, список условий о прекращении огня состоит из пяти пунктов, последний из которых отличается у украинцев и россиян. Украинцы требовали возвращения пленных и похищенных военных и гражданских. При этом россияне требовали разрешения на работу "Россельхозбанка" и подключения его к системе банковских платежей SWIFT.

SWIFT — это общество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications), то есть система международных банковских переводов, которая управляется из Бельгии. РФ отключили от системы благодаря наложению санкций ЕС и после этого россияне потеряли возможность проводить транзакции с западными банками.

Напоминаем, 25 марта президент США Дональд Трамп рассказал о возможности отмены санкций против РФ для достижения перемирия. Между тем издание NYT сообщило о намерении стран ЕС искать подходы к Вашингтону, что и дальше оставаться под "ядерным зонтиком".