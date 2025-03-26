"Залежить завершення війни": Рубіо підтвердив вимогу РФ зняти певні санкції ЄС (відео)

У Білому домі очікують повернення делегації з Саудівської Аравії, яка розповість про деталі вимог РФ, заявив держсекретар Марко Рубіо. Поки ці деталі невідомі, рішення щодо Кремля немає.

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Державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо розповів про вимогу Російської Федерації для досягнення перемир'я в Україні. Виконання вимог залежить від рішення Європейського Союзу скасувати частину санкцій проти Росії. Про можливу зміну архітектури санкцій Рубіо сказав під час пресконференції з прем’єр-міністром Ямайки Ендрю Холнессом, яку транслювало Reuters.

Перемир'я в Україні - коментар Рубіо див. з 40:59

Рубіо підсумував результати дводенних переговорів делегації США, яка в Ер-Ріяді мала дві зустрічі з українцями та одну з росіянами. З його слів, вдалось отримати "принципову угоду по Чорному морю". "Дві речі", яких добились у Вашингтоні — це енергетичне та чорноморське припинення вогню (сeasefire). При цьому Кремль має вимоги, пов'язані зі скасуванням санкцій, пролунало під час пресконференції.

"Після нашої зустрічі росіяни детально описали низку умов, які вони хочуть бачити для цього. Тож ми збираємося це оцінити. Деякі з цих умов включають санкції, які не є нашими. Вони належать до Європейського Союзу", — підтвердив Рубіо.

На сьогодні у Білому домі очікують повернення американських перемовників і від них дізнаються, "якою є російська позиція чи що вони просять в обмін", пояснив держсекретар. Далі пропозиції РФ, а також України, розгляне президент Дональд Трамп і прийме відповідне рішення. Посадовець також згадав про систему санкцій, запроваджених протягом трирічного вторгнення РФ в Україну. Він уточнив, що санкції пов'язані з завершенням війни.

"Ви знаєте багато систем санкцій, створених у всьому світі. На це слід дивитися як на частину остаточного припинення конфлікту. Є багато речей, над якими потрібно працювати", — сказав топчиновник Білого дому.

Перемир'я в Україні — деталі

Зазначимо, після перемовин в Ер-Ріяді, які відбулись 23-25 березня, Білий дім, а також Кремль, опублікували підсумки зустрічі. В підсумках ідеться про перемир'я в Україні: припиняться удари по енергетиці та в Чорному морі. Зі слів президента України Володимира Зеленського, список умов про припинення вогню складається з п'яти пунктів, останній з яких відрізняється в українців та росіян. Українці вимагали повернення полонених та викрадених військових та цивільних. При цьому росіяни вимагали дозволу на роботу "Россільгоспбанку" та підключення його до системи банківських платежів SWIFT.

SWIFT — це товариство всесвітніх міжбанківських фінансових телекомунікацій (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications), тобто система міжнародних банківських переказів, яка керується з Бельгії. РФ відключили від системи завдяки накладанню санкцій ЄС і після цього росіяни втратили можливість проводити транзакції з західними банками.

Нагадуємо, 25 березня президент США Дональд Трамп розповів про можливість скасування санкцій проти РФ для досягнення перемир'я. Тим часом видання NYT повідомило про намір країн ЄС шукати підходи до Вашингтона, що і далі лишатись під "ядерною парасолькою".