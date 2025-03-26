США запевнили Європу, що збережуть над нею "ядерну парасольку", — NYT

Європейцям потрібно мінімум п'ять років, щоб зуміти самостійно захищатись від зовнішніх загроз, написали журналісти. З цих міркувань ЄС намагається не відходити далеко від США.

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Європейські країни-члени НАТО отримали натяк про збереження "ядерної парасольки" Сполучених Штатів Америки. При цьому навіть з огляду на зростання загроз, далеко не усі в Європі готові виділяти гроші на армію. Про позицію США щодо НАТО в Європі написало видання The New York Times.

Видання описало поточну ситуацію в Європейському Союзі, в якому 23 з 27 країн є одночасно членами НАТО. Наприклад, Європа готується до червневого саміту Альянсу і думає, що запропонує президенту США в обмін на захист від воєнних загроз. З іншого боку, європейці отримали неофіційні запевнення з Білого дому, що США й далі триматиме над ними "ядерну парасольку". Журналісти не уточнили, з якого джерела отримали таку інформацію.

"Офіційні особи Трампа приватно запевняли європейців, що президент США підтримує НАТО, збереже американську ядерну парасольку над Європою та залишається відданим колективній обороні", — ідеться у статті NYT.

Водночас очільники країн Європи стурбовані публічними заявами Трампа, який, по-перше, часто змінює думку, і, по-друге, розглядає Альянс як "клуб, члени якого платять Америці за захист", написало видання.

Журналісти також розповіли про гучні заяви європейців, які начебто готові мілітаризуватись, але спиняються, коли ідеться про витрачання більших коштів. Наприклад, президентка Урсула фонд Ляєн запропонувала план з переозброєння Європи на суму майже 1 млрд євро, але від нього відмовились Італія та Іспанія. Після цього Італія, Словаччина та Франція відкинули виділення Україні і 40, і 5 млрд євро на оборону. В підсумку, європейці погодились втілювати у життя програму "Готовність 2030", яка завершиться через два роки після завершення каденції Дональда Трампа, пояснило видання.

NYT зауважило, що проблема європейців полягає в тому, що вони розуміють: самостійну оборону вони налагодять через 5-10 років, а захист потрібен вже зараз. З цих міркувань вони не наважуються різко відходити від США — від країни, яка, схоже, єдина має достатню потужність для захисту європейських союзників.

"Європейці наполегливо працюють, щоб відповісти пану Трампу переконливим способом", — підсумувало NYT.

США та НАТО — деталі

Зазначимо, 26 лютого у США висловились щодо вступу України в НАТО. Президент Дональд Трамп, що українцям слід "забути" про Північноатлантичний альянс. На думку глави Білого дому, саме прагнення України приєднатись до північноатлантичної спільноти стало начебто приводом нападу РФ.

Тоді ж з'явилась заява державного секретаря Марко Рубіо. Зі слів топпосадовця, США більше не буде "субсидувати" членів НАТО, які не вкладають достатньо коштів в бюджет альянсу.

Нагадуємо, 26 березня генсек НАТО Марк Рютте висловився щодо дій альянсу у випадку нападу РФ на Польщі та інших союзників.