Доведеться "забути про НАТО": Трамп назвав причину війни РФ з Україною (відео)

Бажання України вступити до Північноатлантичного альянсу, на думку Дональда Трампа, стало причиною вторгнення російської армії. Забезпечення майбутніх гарантій безпеки США покладуть на Європу.

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Україні потрібно забути про вступ до НАТО, Росія також має піти на поступки в рамках майбутньої мирної угоди. Про це сказав президент США Дональд Трамп на першій зустрічі нового кабінету в Білому домі.

Трамп попередив, що Росія має піти на поступки. Дивитися з 42-ї хвилини

Саме бажання України вступити до Північноатлантичного альянсу стало причиною повномасштабного вторгнення Росії, вважає він.

"Про НАТО доведеться забути. Я думаю, це причина, чому все почалося", — заявив американський лідер.

При цьому Трамп попередив, що в рамках майбутньої мирної угоди Росія теж має піти на поступки. Президент США не уточнив, про що йдеться.

При цьому він додав, що без американської зброї війна в Україні закінчилася б досить швидко.

"Українці — хороші бійці, але без американського озброєння, а це найкраще озброєння у світі, все закінчилося б дуже швидко", — підкреслив він.

Трамп також заявив, що не збирається давати Україні занадто великі гарантії безпеки і передоручить зробити це Європі.

Нагадаємо, США відмовляються від субсидування європейських країн НАТО, які не бажають вкладати гроші в оборону. Штати не будуть виводити військові бази з Європи.

Фокус раніше писав про завищення реальної вартості військової допомоги Україні від США. Фактично розмір допомоги виявився меншим за 20 млрд доларів.