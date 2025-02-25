Менше 1% від бюджету: США сильно перебільшили ціну військової допомоги Україні (дослідження)

Сумарно Штати з початку великої війни виділили Україні понад 50 млрд доларів, в основному гроші пішли на підтримку бюджету. Частка військової допомоги набагато менша, адже ЗСУ отримували списане озброєння

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Реальна вартість військової допомоги Україні від США виявилася значно нижчою за офіційно заявлену. Вашингтон називав цифру близько 66 млрд доларів, але фактично вона нижча більш ніж утричі, йдеться в дослідженні некомерційної організації Economists for Ukraine.

Загалом за час повномасштабної війни США виділили Україні 50,9 млрд доларів, з яких 32,6 млрд пішли на підтримку бюджету України, виплати зарплат, пенсій та інші витрати. Витрати відшкодовувалися через механізми Світового банку і USAID. Решта 18,3 млрд доларів — це і є чиста військова допомога.

Розбіжність між цифрами економісти пояснили трьома факторами. По-перше, більша частина військової допомоги США надавалася у вигляді техніки із запасів Пентагону.

"Коли ми відстежуємо кожну надану зброю з урахуванням її випуску, повної амортизації та показників відмов, вартість виявляється щонайменше на 60% нижчою", — вказали фахівці.

Нове американське обладнання Вашингтон дозволяв використовувати ЗСУ з великими обмеженнями. По-третє, приблизно 25% військової допомоги надавалася у вигляді позик, а не грантів.

Пентагон заявляв, що передане Україні озброєння коштує 31 млрд доларів, але в дослідженні його реальна вартість оцінюється в 12,5 млрд. Значну частину техніки списали.

"Переважна більшість обладнання більше не використовується військовими США. Отже, воно має фактичну вартість, що дорівнює нулю", — йдеться в матеріалі.

Відправлення в Україну техніки через країни-союзники, включно з Польщею, становить 20 млрд доларів, але безпосередньо дісталися Україні лише 340 млн.

"Витрати для бюджету США через підтримку України виявилися незначними і склали менше 17 мільярдів доларів на рік. Це відповідає витратам на утримання та енергопостачання федеральних будівель або 0,25% всього бюджету у 2024 році", — зробили висновок автори.

Нагадаємо, газета WSJ раніше писала, що без військової допомоги США Україна зможе воювати максимум до літа. Далі ЗСУ ризикують залишитися без боєприпасів.

Євросоюз, за словами глави МЗС Угорщини Петера Сійярто, може надати Україні допомогу на суму від 20 до 40 мільярдів євро. Угорщина проголосує проти цього пакета.