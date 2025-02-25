Менее 1% от бюджета: США сильно преувеличили цену военной помощи Украине (исследование)

Суммарно Штаты с начала большой войны выделили Украине более 50 млрд долларов, в основном деньги ушли на поддержку бюджета. Доля военной помощи намного меньше, ведь ВСУ получали списанное вооружение

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Реальная стоимость военной помощи Украине от США оказалась значительно ниже официально заявленной. Вашингтон называл цифру около 66 млрд долларов, но фактически она ниже более чем в три раза, сказано в исследовании некоммерческой организации Economists for Ukraine.

В общем за время полномасштабной войны США выделили Украине 50,9 млрд долларов, из которых 32,6 млрд ушли на поддержку бюджета Украины, выплаты зарплат, пенсий и другие расходы. Расходы возмещались через механизмы Всемирного банка и USAID. Оставшиеся 18,3 млрд долларов — это и есть чистая военная помощь.

Расхождение между цифрами экономисты объяснили тремя факторами. Во-первых, большая часть военной помощи США предоставлялась ​​в виде техники из запасов Пентагона.

"Когда мы отслеживаем каждое предоставленное оружие с учетом его выпуска, полной амортизации и показателей отказов, стоимость оказывается по меньшей мере на 60% ниже", — указали специалисты.

Новое американское оборудование Вашингтон разрешал использовать ВСУ с большими ограничениями. В-третьих, примерно 25% военной помощи предоставлялась ​​в виде займов, а не грантов.

Пентагон заявлял, что переданное Украине вооружение стоит 31 млрд долларов, но в исследовании его реальная стоимость оценивается в 12,5 млрд. Значительную часть техники списали.

"Подавляющее большинство оборудования больше не используется военными США. Следовательно, оно имеет фактическую стоимость, равную нулю", — говорится в материале.

Отправка в Украину техники через страны-союзники, включая Польшу, составляет 20 млрд долларов, но напрямую достались Украине лишь 340 млн.

"Затраты для бюджета США из-за поддержки Украины оказались незначительными и составили менее 17 миллиардов долларов в год. Это соответствует расходам на содержание и энергоснабжение федеральных зданий или 0,25% всего бюджета в 2024 году", — сделали вывод авторы.

Напомним, газета WSJ ранее писала, что без военной помощи США Украина сможет воевать максимум до лета. Далее ВСУ рискуют остаться без боеприпасов.

Евросоюз, по словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто может предоставить Украине помощь на сумму от 20 до 40 миллиардов евро. Венгрия проголосует против этого пакета.