ЕС может предоставить до 40 млрд евро Украине и "невообразимое количество оружия", — Сийярто

Глава венгерского МИД подчеркнул, что его страна против выделения нового пакета военной помощи Украине, поскольку Венгрия не может допустить траты миллиардов евро в тот момент, когда "надежда на мир сильнее, чем когда-либо".

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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в ходе пресс-конференции в Брюсселе заявил, что Европейский союз обсуждает возможность предоставления Украине дополнительной помощи в сумме от 20 до 40 миллиардов евро, а также "невообразимое количество оружия". Об этом сообщает венгерское издание Heti Világgazdaság.

"Фигурируют суммы от 20 до 40 миллиардов евро, которые Евросоюз якобы должен дополнительно отправить Украине, также в планах невообразимое количество оружия", — сказал он журналистам.

Глава венгерского МИД также отметил, что его страна будет голосовать против выделения нового пакета военной помощи Украине, а также выступит против продления санкций ЕС в отношении России. По его словам, Венгрия считает, что подобные меры мешают возможным переговорам между США и Россией.

"Мы не поддерживаем идею, чтобы новые миллиарды евро европейцев тратились на продление войны сейчас, когда их надежда на мир сильнее, чем когда-либо. Поэтому мы не согласимся что-либо подобное, мы каждый раз проголосуем против. Мы проголосуем против любой инициативы, которая угрожает успеху текущих американо-российских переговоров", — подчеркнул Сийярто.

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По мнению венгерского министра, урегулирование конфликта возможно только через прямые переговоры между Вашингтоном и Москвой. Он выразил удовлетворение тем, что такие контакты начались, и отметил, что Венгрия будет делать все возможное, чтобы их не заблокировали другие страны ЕС.

"Давайте начистоту. В наших фундаментальных интересах – чтобы эти переговоры были успешными. Именно поэтому мы обеспокоены сговором провоенных европейских либералов, которые пытаются заблокировать это соглашение", – написал венгерский министр ранее в Facebook.

По словам главы МИД, Венгрия продолжит отстаивать свою независимую позицию и противостоять давлению со стороны других стран ЕС. Он подчеркнул, что его страна не согласится платить десятки миллиардов евро за поставки оружия Украине и не будет поддерживать расширение санкционного списка ЕС.

Напомним, Фокус собрал заявления европейских лидеров о новой помощи, которые прозвучали 24 февраля, в третью годовщину полномасштабного вторжения России в Украину.