Миротворцы, миллиарды помощи и оружие: какую поддержку 24 февраля объявили партнеры Украины

В третью годовщину начала полномасштабной войны лидеры целого ряда стран объявили новые пакеты помощи для Украины. Премьер Дании Метте Фредериксен подчеркнула, что на решительные шаги остается не так много времени — всего несколько месяцев.

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24 февраля, в третью годовщину полномасштабного вторжения ВС РФ, состоялся саммит "Поддерживай Украину". Фокус собрал заявления европейских лидеров о новой помощи, которые прозвучали во время встречи.

Помощь Украине от Канады

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил новый пакет помощи, который включает технику.

"Канада предоставит Украине еще 25 боевых машин пехоты LAV III. Мы передадим 2 бронированные машины боевой поддержки, на которых украинские военные вскоре пройдут подготовку в Германии. Мы также предоставим системы посадки самолетов F-16 (...), а также 4 авиационных тренажера для F-16 — они будут переданы в ближайшие месяцы. Это в дополнение к миллионам дополнительных боеприпасов, снаряжения и аптечек первой помощи", — заявил он.

Кроме того, Канада пообещала предоставить Украине первую часть помощи в размере 5 миллиардов долларов, которая финансируется за счет поступлений от замороженных российских активов.

Помощь Украине от Дании

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что на принятие важных решений есть всего несколько месяцев, а потом будет уже поздно. Она призвала союзников усилить поддержку Украины уже сейчас.

На сайте правительства Дании опубликовали заявление, что страна выделяет на поддержку Украины примерно 2 миллиарда датских крон, то есть более 190,5 миллионов долларов. Эти средства пойдут, в частности, на боеприпасы для Сил обороны на создание украинской бригады совместно со странами Северной Европы и Балтии.

Помощь Украине от Испании

Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил новый пакет военной поддержки на миллиард евро на 2025 год.

Помощь Украине от Великобритании

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о крупнейшем пакете помощи Украине — размером в 4,5 миллиарда фунтов (более 5,5 миллиарда долларов). Также он объявил о крупнейшем пакете санкций с первых дней полномасштабной войны против компаний России и КНР, которые отправляют военные компоненты.

"Великобритания с вами сегодня и каждый день", — подчеркнул политик.

Он отметил, что Соединенное Королевство готово поддержать гарантии безопасности для Украины своими войсками.

Помощь Украине от Норвегии

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре объявил, что страна выделяет 1 миллиард евро на гуманитарную поддержку и поддержку гражданских украинцев. Он добавил, что на энергетику для Украины будет выделено 300 миллионов евро, а еще 300 миллионов евро — на прямые инвестиции в украинскую промышленность.

Помощь Украине от Швеции

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон объявил пакет в 100 миллионов евро на поддержку противовоздушной обороны Украины.

В статье для газеты Svenska Dagbladet он с министром энергетики Эббой Буш и министром образования Йохан Персон информировал, что Швеция планирует закупку систем ПВО на общую сумму 1,2 миллиарда крон (более 65,7 миллиона долларов).

В частности, речь шла о закупке систем ПВО Robot 70 и Tridon Mk2 для Украины. Кроме того, в рамках международного сотрудничества Швеция передаст ракеты для тех комплексов, которые уже используют Силы обороны, и переносные средства ПВО.

Помощь Украине от Финляндии

Финляндия опубликовала заявление о новом пакете поддержки на сайте МИД. Речь идет о выделении 4,5 миллиона евро на вторую фазу PFRU (Фонд партнерства для устойчивой Украины), то есть на 2025-2027 годы.

"PFRU укрепляет устойчивость регионов и общин к кризисам, поддерживая раннее восстановление и реагируя на острые базовые услуги и потребности в экстренной помощи. Поддержка также будет направлена на долгосрочную деятельность, направленную на содействие миру и деятельность, которая будет способствовать национальной идентичности и единству", — пояснили в финском министерстве.

Проект поддерживает такие уязвимые группы, как жертв сексуального насилия и ветеранов войны, а также способствует возвращению насильно переселенных детей и поиску пропавших без вести на войне.

На первую фазу фонда (2022-2024) было выделено всего 4,3 миллиона евро.

Помощь Украине от ЕС

Пресс-служба Еврокомиссии опубликовала заявление президента Урсулы фон дер Ляйен.

"Европа здесь, чтобы укрепить Украину в этот критический момент. Я могу объявить, что новый платеж в размере 3,5 миллиарда евро для Украины поступит уже в марте", — отмечается в нем.

Также фон дер Ляйен подчеркнула важность ускорения немедленных поставок оружия и боеприпасов. Она заверила, что это будет в основе работы ЕС в ближайшие недели. Также 24 февраля европейцы принимают 16-й пакет санкций.

Напомним, в Politico сообщили, что президент Франции Эмманюэль Макрон 24 февраля встречается с лидером США Дональдом Трампом в Вашингтоне. По данным СМИ, он предложит Белому дому план, который, в частности, будет включать готовность разместить миротворцев в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании "Поддерживай Украину" подчеркнул, что России сейчас доверять нельзя. Он заявил о готовности к обмену пленными в формате "всех на всех".