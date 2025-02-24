Европа спасает Украину от "принесения в жертву": Макрон предложит Трампу план, — СМИ

По данным Politico, речь идет в том числе о направлении в Украину примерно 30 тысяч миротворцев. На президента США Дональда Трампа попытаются повлиять с помощью двусторонней стратегии.

Related video

Президент Франции Эмманюэль Макрон встречается с президентом США Дональдом Трампом, а другие еврейские лидеры едут в Киев. Они пытаются "спасти Украину" с двух направлений. Об этом 24 февраля сообщили Politico.

Отмечается, что Европа будет пытаться спасти то, что осталось от традиционных союзов 24 февраля с помощью двусторонней стратегии. Ее цель — удержать на своей стороне Трампа и спасти Украину от "принесения в жертву" президенту РФ Владимиру Путину.

Макрон находится в Вашингтоне, не запланирована его встреча с Трампом. Он будет убеждать Трампа в том, что разрешение Путину победить в Украине будет "большой стратегической ошибкой".

Кроме того, 27 февраля встречу в Белом доме стремится провести премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Он заявил, что Соединенное Королевство "готово и желает" разместить свои войска в Украине как гарантию безопасности.

Пока Макрон будет сидеть за столом переговоров в Вашингтоне, ЕС и союзники устроят "демонстрацию силы" в Киеве. Лидеры хотят показать, что блок твердо поддерживает президента Владимира Зеленского, несмотря на новую позицию Белого дома. В столицу Украины приедут президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейского Совета Антониу Кошта, лидеры Испании, стран Северной Европы и Балтии, представители других стран, которые не входят в Евросоюз.

Несколько неназванных дипломатов сообщили, что политики работают над пакетом военной поддержки для Украины. По их словам, речь идет о помощи на не менее 20 миллиардов евро.

Европейский дипломат пояснил, что в случае обиды Трамп "может принять радикально враждебные решения". Он отметил, что политикам нужно разработать план безопасности для Европы, когда общество к этому не готово, и в то же время нельзя рвать отношения с США.

Вашингтон давит на Киев для принятия экономического соглашения, и Трамп "очень уверен", что договоренность будет достигнута уже на этой неделе. По данным СМИ, это заставляет Европу "соревноваться со временем", чтобы найти гарантии безопасности, которые бы не опирались на США.

"У них еще есть несколько недель, чтобы разобраться в этом, но паника и разногласия, которые возникли до этого времени, лишь подчеркнули идею, что Европа не может собраться — даже когда ей бросает вызов в своей самой фундаментальной сути союзник, который больше не действует как союзник", — подчеркнул экс-посол США в НАТО и политолог Иво Даалдер.

Французские дипломаты надеются, что Марко сможет убедить Трампа в том, что торговля с Европой и ее защита — в интересах США.

"Президент является одним из немногих лидеров, которые имеют реальный опыт и тесно сотрудничали с Трампом во время его первого мандата", — пояснил его неназванный помощник.

Другой помощник французского президента сообщил, что Макрон приедет в Вашингтон с "предложениями относительно действий", которые обсуждались с другими лидерами Европы, в частности Великобританией. Вероятно, среди этих предложений — развертывание европейских миротворцев в Украине в случае прекращения огня.

По словам одного дипломата ЕС, союзники хотят создать "противодействие" нарративу РФ об Украине и показать, что у них "есть что предложить". Сообщается, что это включает "европейский вклад" в виде примерно 30 тысяч военнослужащих. При этом ведущую роль берут на себя Франция и Великобритания.

Напомним, в WSJ проинформировали, что Россия видит преимущество в затяжных переговорах по Украине. Эта тактика противоречит стремлению президента США Дональда Трампа прекратить войну как можно скорее.

В The Economist сообщили, что представители администрации Трампа ведут крайне агрессивные переговоры с Украиной по соглашению о редкоземельных ископаемых, а иногда даже ведут себя "по-хамски".