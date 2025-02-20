"Донести голос европейцев": Макрон едет в Вашингтон на встречу с Трампом, подробности

По словам государственного секретаря Франции по делам Европы, Эмманюэль Макрон выступит от имени европейцев. Он планирует донести до президента США, что "будущее Украины не может быть решено без них".

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Визит президента Франции Эмманюэля Макрона в Вашингтон состоится уже на следующей неделе. Об этом официально сообщил государственный секретарь Франции по делам Европы Бенжамен Аддад, пишет издание Le Figaro в четверг, 20 февраля.

В эфире телеканала LCI он подтвердил слова президента США Дональда Трампа, который ранее заявил, что вскоре, возможно уже в понедельник, 24 февраля, встретится со своим французским коллегой. Ранее в среду американские официальные лица также сообщили, что визит Макрона ожидается в Белом доме в начале следующей недели.

По словам Аддада, президент Франции планирует "донести голос европейцев" и подчеркнуть, что "будущее Украины не может решаться без них". Он также выразил опасения относительно возможного поспешного заключения перемирия, которое может обернуться победой для президента РФ.

Государственный секретарь Франции убежден, что Европа имеет ряд козырей, которые можно разыграть в нынешних переговорах, которые происходят в Саудовской Аравии. Аддад отметил, что поддержка Украины со стороны европейских стран "превышает помощь со стороны США". Также, по его словам, среди важных рычагов влияния ЕС — экономическое давление на Россию и возможность предоставления гарантий безопасности Украине.

На фоне заявлений Дональда Трампа, который назвал Владимира Зеленского "диктатором без выборов", Бенжамен Аддад категорически отрицает такую риторику.

"Единственный диктатор в этой войне — это Путин. Зеленский — герой", — сказал он.

Напомним, 17 февраля президент Франции Эмманюэль Макрон созвал экстренный саммит в Париже лидеров европейских государств.

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что прекращение российской агрессии должно сопровождаться надежными гарантиями безопасности для Украины. По его словам, европейцы и американцы вместе с украинцами сейчас должны совместно и усиленно над этим работать.

7 декабря 2024 года в Париже состоялась трехсторонняя встреча между Эмманюэлем Макроном, Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом.