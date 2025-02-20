"Донести голос європейців": Макрон їде до Вашингтона на зустріч з Трампом, подробиці

За словами державного секретаря Франції у справах Європи, Емманюель Макрон виступить від імені європейців. Він планує донести до президента США, що "майбутнє України не може бути вирішене без них".

Related video

Візит президента Франції Емманюеля Макрона до Вашингтона відбудеться вже наступного тижня. Про це офіційно повідомив державний секретар Франції у справах Європи Бенжамен Аддад, пише видання Le Figaro у четвер, 20 лютого.

В ефірі телеканалу LCI він підтвердив слова президента США Дональда Трампа, який раніше заявив, що незабаром, можливо вже в понеділок, 24 лютого, зустрінеться зі своїм французьким колегою. Раніше у середу американські офіційні особи також повідомили, що візит Макрона очікується в Білому домі на початку наступного тижня.

За словами Аддада, президент Франції планує "донести голос європейців" та наголосити, що "майбутнє України не може вирішуватися без них". Він також висловив побоювання щодо можливого поспішного укладення перемир’я, яке може обернутися перемогою для президента РФ.

Державний секретар Франції переконаний, що Європа має низку козирів, які можна розіграти у нинішніх переговорах, які відбуваються у Саудівській Аравії. Аддад наголосив, що підтримка України з боку європейських країн "перевищує допомогу з боку США". Також, за його словами, серед важливих важелів впливу ЄС — економічний тиск на Росію та можливість надання гарантій безпеки Україні.

На фоні заяв Дональда Трампа, який назвав Володимира Зеленського "диктатором без виборів", Бенжамен Аддад категорично заперечив таку риторику.

"Єдиний диктатор у цій війні — це Путін. Зеленський — герой", — сказав він.

Нагадаємо, 17 лютого президент Франції Емманюель Макрон скликав екстрений саміт у Парижі лідерів європейських держав.

Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що припинення російської агресії має супроводжуватися надійними безпековими гарантіями для України. За його словами, європейці та американці разом з українцями зараз мають спільно та посилено над цим працювати.

7 грудня 2024 року в Парижі відбулась тристороння зустріч між Емманюелем Макроном, Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом.