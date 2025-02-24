За даними Politico, йдеться зокрема про направлення в Україну приблизно 30 тисяч миротворців. На президента США Дональда Трампа спробують повпливати за допомогою двосторонньої стратегії.

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Президент Франції Емманюель Макрон зустрічається з президентом США Дональдом Трампом, а інші єврейські лідери їдуть у Київ. Вони намагаються "врятувати Україну" з двох напрямків. Про це 24 лютого повідомили Politico.

Зазначається, що Європа намагатиметься врятувати те, що залишилося від традиційних союзів 24 лютого за допомогою двосторонньої стратегії. Її мета — утримати на своєму боці Трампа та врятувати Україну від "принесення в жертву" президенту РФ Володимиру Путіну.

Макрон перебуває у Вашингтоні, не запланована його зустріч з Трампом. Він переконуватиме Трампа у тому, що дозвіл Путіну перемогти в Україні буде "великою стратегічною помилкою".

Окрім того, 27 лютого зустріч у Білому домі прагне провести прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Він заявив, що Сполучене Королівство "готове і бажає" розмістити свої війська в Україні як гарантію безпеки.

Поки Макрон сидітиме за столом переговорів у Вашингтоні, ЄС і союзники влаштують "демонстрацію сили" в Києві. Лідери хочуть показати, що блок твердо підтримує президента Володимира Зеленського попри нову позицію Білого дому. У столицю України завітають президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, голова Європейської Ради Антоніу Кошта, лідери Іспанії, країн Північної Європи та Балтії, представники інших країн, які не входять до Євросоюзу.

Кілька неназваних дипломатів повідомили, що політики працюють над пакетом військової підтримки для України. З їхніх слів, йдеться про допомогу на щонайменше 20 мільярдів євро.

Європейський дипломат пояснив, що в разі образи Трамп "може прийняти радикально ворожі рішення". Він зазначив, що політикам потрібно розробити план безпеки для Європи, коли суспільство до цього не готово, і водночас не можна рвати відносини зі США.

Вашингтон тисне на Київ задля ухвалення економічної угоди, і Трамп "дуже впевнений", що домовленість буде досягнута вже цього тижня. За даними ЗМІ, це змушує Європу "змагатися з часом", щоб знайти гарантії безпеки, які б не спирались на США.

"У них ще є кілька тижнів, щоб розібратися в цьому, але паніка і розбіжності, які виникли до цього часу, лише підкреслили ідею, що Європа не може зібратися — навіть коли їй кидає виклик у своїй найфундаментальнішій суті союзник, який більше не діє як союзник", — підкреслив експосол США в НАТО і політолог Іво Даалдер.

Французькі дипломати сподіваються, що Марко зможе переконати Трампа у тому, що торгівля з Європою і її захист — в інтересах США.

"Президент є одним із небагатьох лідерів, які мають реальний досвід і тісно співпрацювали з Трампом під час його першого мандату", — пояснив його неназваний помічник.

Інший помічник французького президента повідомив, що Макрон приїде у Вашингтон з "пропозиціями щодо дій", які обговорювались з іншими лідерами Європи, зокрема Великою Британією. Ймовірно, серед цих пропозицій — розгортання європейських миротворців в Україні у випадку припинення вогню.

Зі слів одного дипломата ЄС, союзники хочуть створити "протидію" наративу РФ про Україну та показати, що у них "є що запропонувати". Повідомляється, що це включає "європейський внесок" у вигляді приблизно 30 тисяч військовослужбовців. При цьому провідну роль беруть на себе Франція та Велика Британія.

Нагадаємо, у WSJ проінформували, що Росія бачить перевагу в затяжних переговорах щодо України. Ця тактика суперечить прагненню президента США Дональда Трампа припинити війну якомога швидше.

У The Economist повідомили, що представники адміністрації Трампа ведуть вкрай агресивні перемовини з Україною щодо угоди про рідкісноземельні копалини, а іноді навіть поводяться "по-хамськи".