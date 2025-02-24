Поводяться "по-хамськи": ЗМІ дізнались, як команда Трампа схиляє Україну до угоди про копалини

США пропонували "погану" та "кращу" версії угоди щодо корисних копалин. Україна двічі відмовилась, що розлютило Дональда Трампа і американці висунули "катастрофічний" варіант.

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Представники адміністрації президента США Дональда Трампа ведуть вкрай агресивні перемовини з Україною щодо підписання угоди про використання рідкісноземельних копалин, а подекуди поводяться "по-хамськи". Про це пише The Economist.

Зустрічі з командою Трампа є настільки незвичайними, що українські перемовники дивляться документальні фільми, щоб дізнатися про його стиль ведення переговорів.

Один зі співрозмовників видання, який є українським чиновником, заявив, що це "не переговори, а здирництво" та поскаржився на високий рівень агресії трампістів.

Різні представники Білого дому висували три різні версії угоди: "погану", "кращу" і "катастрофічну".

Ідея запропонувати США доступ до корисних копалин України в обмін на майбутню військову допомогу та запрошення до НАТО початково виникла у Києва ще у вересні. Але Трамп перевернув цю ідею з ніг на голову і розглядає українські ресурси як компенсацію за допомогу, яку вже надала Америка.

Першу, "погану" версію угоди 12 лютого привіз до Києва міністр фінансів США Скотт Бессент. Він дав Зеленському годину, щоб підписати документ, але президент попросив більше часу.

"Кращу" версію угоди за два дні по тому привезли на Мюнхенську конференцію віцепрезидент США Джей Д. Венс і спецпредставник Трампа з питань України Кіт Келлог.

Обидві ці пропозиції не містили обіцянок допомогти Україні в обороні, окрім пункту про захист фактично видобутих ресурсів. Тому Володимир Зеленський відмовився їх підписувати.

20 лютого американці приголомшили українців третьою, "катастрофічною" версією угоди, яку представив міністр торгівлі США Говард Лутнік. Ця версія угоди була покаранням за непоступливість Києва.

"Забудьте про всі попередні домовленості, сказали Україні, і звикайте до ідеї передачі ресурсів з незначною віддачею на заміну. Погоджуйтеся або відмовтеся — і програйте війну", — зазначили журналісти The Economist.

Згідно з "катастрофічною" версією угоди, Київ мав передати 50% майбутніх державних прибутків від природних ресурсів та інфраструктури, такої як порти, до нового інвестиційного фонду, що належить уряду Сполучених Штатів. Внески триватимуть, доки фонд не отримає 500 мільярдів доларів – саме стільки, на думку Трампа, Америка витратила на допомогу Україні з початку війни, що не є правдою.

"Якщо ми підпишемо це в тому вигляді, в якому воно є, завтра нас викинуть з посади, і розлючений натовп нас лінчує", — наголосив один зі співрозмовників видання.

Ще один високопоставлений український чиновник заявив автору публікації, що переговори є "хамськими", але "це не найгірше, що може бути".

"Все інше, що станеться пізніше, буде гірше", – сказало джерело.

Нагадаємо, 22 лютого видання The Guardian оприлюднило матеріал, в якому йдеться про те, що українці відкидають ультиматум Трампа про корисні копалини.

23 лютого Володимир Зеленський детально прокоментував майбутню ймовірну угоду із США щодо рідкісноземельних металів.