Угода про рідкоземельні метали: республіканець назвав умови США "вимаганням у жертви"

За словами конгресмена від Пенсільванії Брайана Фіцпатріка, економічний тягар війни в Україні має нести Путін. Ця заява прозвучала після того, як офіційні особи США просували пропозицію, згідно з якою Вашингтон може отримати половину доходів від природних ресурсів України.

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Конгресмен від штату Пенсільванія Брайан Фіцпатрік заявив, що примус України погодитися на угоду про ресурси зі США в обмін на можливість військової підтримки проти Росії дорівнює "здирництву у жертви". Про це він написав у соцмережі X.

Представник республіканців заявив, що платити має президент Росії Володимир Путін.

"Путін і тільки Путін має нести економічний тягар путінського незаконного і неспровокованого вторгнення. Щоб змусити Україну платити ці кошти — це все одно що віктімблеймінг або вимагання у жертви", — заявив він.

Його заява прозвучала в той час, коли офіційні особи США просували пропозицію, згідно з якою Вашингтон може отримати половину будь-яких доходів від природних ресурсів України та доходи від портів та іншої інфраструктури.

Конгресмен від штату Пенсильванія Браян Фіцпатрік

Натомість США мають надати довгострокову підтримку відновленню України. Але президент України Володимир Зеленський також наполягає на гарантіях безпеки та висловлюється проти умов, висунутих президентом Трампом.

Проте в суботу Times повідомила, що Україна серйозно розглядає переглянуту версію угоди.

Це сталося після тижня ескалації напруженості між Зеленським і Трампом, який зазнав критики за те, що, вочевидь, став на бік Путіна, а не Зеленського. Трамп заявив, що український лідер почав війну, і назвав Зеленського "диктатором без виборів". Зеленський сказав, що Трамп живе в "павутині дезінформації".

Деякі офіційні особи США застерігають Зеленського від провокування Трампа. Радник із національної безпеки Майк Волц заявив у четвер, що Зеленському потрібно "зменшити тон, серйозно поглянути та підписати цю угоду".

Нагадаємо, що, за даними ГУР, РФ майже на 100 тисяч знизила план мобілізації для війни в Україні.

Також Фокус у своєму матеріалі пояснював, як трансформувалися українці за 3 роки війни, і що буде далі із суспільством.