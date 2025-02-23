От патриотизма до усталости: как трансформировались украинцы за 3 года войны и что будет дальше с обществом

Украина уже три года живет в состоянии войны, что изменило не только ее политический и экономический ландшафт, но и самих украинцев. От первых месяцев единения и оптимизма до осознания затяжного противостояния — общество прошло сложный путь трансформации. Фокус вместе с социологом рассказывает, что изменилось в настроениях украинцев, их доверии к государству и видении будущего.

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С началом полномасштабного вторжения России в 2022 году Украина переживает беспрецедентные социальные трансформации. Эти изменения охватывают все сферы общественной жизни — от демографических тенденций до геополитических ориентаций, от изменений в отношении к государственным институтам до переосмысления идентичности. Исследования Киевского международного института социологии (КМИС), проведенные в течение последних трех лет, позволяют не только зафиксировать эти изменения, но и определить их долгосрочные последствия. Об этих исследованиях Фокусу рассказал социолог Владимир Паниотто, президент КМИС, профессор НаУКМА.

3 года войны: от "шоковой эйфории" до "война — это надолго"

По словам социолога, условно можно выделить два периода социальных изменений — от начала вторжения до октября ноября 2023 года (то есть 2022 и 2023 годы) и от ноября-декабря 2023 по настоящее время (прежде всего 2024 год).

"Главное то, что в первый период было "объединение вокруг флага", мобилизация людей на борьбу с врагом, или, как это назвал Евгений Головаха, "шоковая эйфория". Украина устояла во время первой волны нашествия, отразила наступление на Киев, который враг планировал взять за 3 дня, вызвала удивление и уважение во всем мире, достигла успеха в освобождении захваченных территорий и ждала будущего контрнаступления, которое много обсуждалось в медиа и социальных сетях. Ожидали, что война скоро закончится нашей победой", — рассказывает Паниотто.

Второй период начался после того, как стало ясно, что контрнаступление по меньшей мере не соответствует ожиданиям, а если честно, то оказалось неудачным, что война закончится очень нескоро и речь идет о годах, а не месяцах. Мы перешли от быстрой войны в позиционную войну, в войну на истощение, а ресурсов у России очень много. Общество должно было осознать, что война — это надолго, а перспективы вернуть сейчас все захваченные территории — сомнительны.

Начало войны: как украинцы объединились

Объединение или сплочение вокруг флага ("rally around the flag") — сплочение населения вокруг лидера и руководства страны в очень тяжелых ситуациях, особенно — во время войны (понятие, которое употребляют американские политологи).

"Ситуация с отношением к государству и социальным институтам выглядит довольно парадоксально. После начала войны уровень жизни в Украине существенно снизился, уровень бедности вырос, уровень безработицы существенно вырос, а оценка ситуации улучшилась. За два месяца до войны в ноябре 2021 только 5% считали, что центральные органы власти справляются со своими обязанностями, в декабре 2022 уже 41%. То же самое касается оценок будущего Украины. До войны украинцы были достаточно пессимистичны в своих оценках — 35% считали, что скорее всего ситуация будет ухудшаться и только 13%, что будет улучшаться. А в декабре 2022 года количество пессимистов уменьшилось с 35% до 8%, а количество оптимистов сногсшибательно выросло до 76%", — продолжает социолог.

Наибольшим доверием в Украине пользовались Вооруженные силы, и за первый год войны уровень доверия вырос 72% до 96%.

По словам Паниотто, в декабре 2021 года 27% доверяли Президенту (и баланс был отрицательным -23%, то есть было больше тех, кто не доверял, чем доверял), однако за год (до декабря 2022) показатель вырос до 84%, а баланс стал +80%.

После начала войны выросло также доверие к волонтерам, значительно улучшилось восприятие Правительства и парламента (Верховной Рады).

"В целом можно сказать, что возможность потерять государственность заставила украинцев переоценить свои довоенные взгляды. Украинцы стали гораздо больше ценить свое государство. Сравнение демократической Украины с тоталитарной Россией заставило больше ценить собственный суверенитет, свободу и права граждан. Война способствует объединению нации против общего врага. Это чувство единства и общей цели приводит к увеличению патриотизма и гордости за свою страну, свое государство. То, что раньше казалось недостатками, казалось неудовлетворительным теперь по сравнению с войной может выглядеть привлекательно, восприниматься как ценное и важное. Успешное противостояние России, несмотря на все трудности, укрепляет национальную гордость и веру в собственные силы и возможности государства", — говорит Паниотто.

Украина сделала окончательный и необратимый геополитический выбор — подавляющее большинство украинцев поддерживает вступление в ЕС и НАТО и в целом в стране, и во всех регионах Украины.

Отношение украинцев к РФ, которое существенно ухудшилось еще в 2014 году после оккупации Крыма, испортилось еще больше: процент сторонников России снизился до 2%. Резко ухудшилось и отношение к россиянам-жителям России с 75% (в 2021 году) до 3% положительного отношения. Аналогичные изменения произошли и в отношении к Беларуси, которую большинство украинцев считает участником войны.

Война способствовала объединению нации, увеличению социальной сплоченности, украинской идентичности, использованию украинского языка, увеличению патриотизма и гордости за страну. Вырос уровень взаимопомощи, уровень доверия к волонтерам и распространенность волонтерской деятельности. Региональная и лингво-этническая дифференциация существенно уменьшилась.

"Ускорился процесс формирования украинской национальной идентичности, он демонстрирует динамичный рост и глубокое проникновение в различные аспекты общественной жизни, от укрепления самоидентификации граждан как украинцев до переосмысления исторического наследия и культурных влияний. Так, процент граждан, считающих себя прежде всего гражданами Украины, вырос с 40% в период 1992-2004 годов до 80% после начала войны в 2022-2023 годах. Выросла популярность государственных праздников, поддержка Православной церкви Украины (ПЦУ), улучшилось отношение к ОУН-УПА", — продолжает социолог.

Из негативных тенденций — возникли новые потенциальные источники социальной напряженности, в частности новая основа для социальной дифференциации — статус и поведение человека во время войны. Потенциальные социальные конфликты возможны между различными группами украинцев, включая беженцев за рубежом, внутренне перемещенных лиц, основное население, которое не меняло место жительства, и тех, кто проживал на оккупированной территории. Ухудшилось отношение также к русскоязычным украинцам и украинцам, которые являются этническими русскими.

"Война надолго": кто виноват в паническом настроении украинцев

Когда "шоковая эйфория" утихла, когда стало понятно, что война затягивается — украинцы уже не толпились возле ТЦК по собственному желанию, теперь все чаще звучало слово "уклонист", а после — "бусификация". Стали появляться новости о том, как украинские мужчины пытаются любым способом пересечь границы страны даже рискуя собственной жизнью — то ли через реку Тису, то ли по заснеженным горам в Румынию.

"Хотя после неудачного контрнаступления и осознания того, что война надолго, произошло снижение оптимизма. Важно также то, что произошло значительное оживление политической борьбы. Я не знаю, кто в этом более виноват — власть или оппозиция — но политики в значительной степени перестали сдерживаться, это уменьшило единство нашего общества и сделало более уязвимым для враждебных ИПСО. Это и неконструктивная критика власти в условиях, когда выборы нельзя проводить и ее невозможно изменить. Это призывы к немедленным выборам. Отдельные случаи нелепой деятельности ТЦК раздуваются и производят впечатление статистически распространенных. Медиа и социальные сети, в частности телеграмм-каналы распространяют панические настроения. Конечно, за три года войны практически все, кто имел желание добровольно присоединиться к армии, уже присоединились, но большинство мужчин призывного возраста (и многие женщины) готовы присоединиться к ВСУ, если их призовут", — говорит Владимир Паниотто.

Более того, по данным международного исследования Гелапа в конце 2023 года готовность украинцев защищать свою страну (62%) вдвое выше, чем в России (32%) и главных европейских странах — Испания (29%), Германия (23%), Австрия (20%), Италия (14%).

Данные социологических исследований не подтверждают значительного ухудшения ситуации. Во-первых, некоторые показатели практически не изменились и вряд ли изменятся в дальнейшем. Это прежде всего геополитические ориентации, отношение к России и русским, ориентация на Европу, отношение к НАТО. Кроме того, в Украине очень сильно уменьшилась и по некоторым показателям исчезли региональная, этническая и языковая дифференциация. Во-вторых, изменения по другим показателям являются не резкими, а постепенными, медленными.

"Правда, "сплочение вокруг флага" в значительной степени закончилось, отношение к правительству, парламенту, судебной системе вернулось к довоенному уровню. Доверие к президенту тоже снизилось, но оно остается на беспрецедентно высоком уровне для украинских президентов. В нашем опросе в декабре 52% доверяют Зеленскому, 39% не доверяют, баланс +13%, а до начала войны баланс был -15%", — объясняет социолог.

Если в течение первых двух лет полномасштабного вторжения готовых терпеть войну столько, сколько нужно, было 72% (а готовых меньше, чем полгода, 18-20% в разных замерах), то за последний год этот процент уменьшился до 57% (а готовых меньше, чем полгода, 21%, это декабрь 2024). Несмотря на тяжелую войну и постоянные обстрелы большинство населения готовы терпеть войну столько, сколько нужно.

Уровень счастья за последний год (с декабря 2023 до декабря 2024) снизился с 69% до 58%, но не за счет роста количества несчастных, а за счет тех, кому трудно определиться — было 17% тех, кто считал себя несчастным, стало 15% (это уменьшение статистически не значимо, то есть несчастных осталось столько же, сколько было). То есть количество счастливых в стране, которая уже три года находится в тяжелых условиях войны, почти в 4 раза больше, чем количество несчастных.

Война еще будет продолжаться: готово ли украинское общество к длительной войне

"В целом, будущая ситуация зависит от ситуации в борьбе с врагом и перспектив ее улучшения. Если будут продолжаться постоянные, хотя и небольшие успехи врага, то показатели будут понемногу ухудшаться. Если будут наши успехи, то улучшаться (как было во время захвата части Курской области). Но сейчас украинцы имеют большой запас прочности и большинство готово бороться с врагом столько, сколько нужно", — считает Паниотто.

Исследования КМИС фиксируют кардинальные изменения в украинском обществе за время войны. Война стала катализатором не только экономических и демографических сдвигов, но и масштабного переосмысления идентичности, геополитических ориентаций и государственных процессов. Эти трансформации могут стать определяющими для будущего Украины на десятилетия вперед.

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